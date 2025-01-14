Пальне на АЗС продовжує дорожчати

14 січня відбувся черговий етап підвищення цін на АЗС. Це стало продовженням динаміки, розпочатої мережами минулого тижня під тиском нових ставок акцизів і злетом зовнішніх котирувань. Залежно від мережі й виду пального його вартість за день зросла на 0,20-2,50 грн/л.

Ще одним чинником росту стає валютний курс. Останнім часом він не має сталої динаміки, але з початку року долар на міжбанку здорожчав на 0,46 грн/$ і на обід 14 січня становив 42,42 грн/$.

Основні зміни на стелах відбулися у мережах середнього і нижнього цінового діапазону. Після коригування тижнем раніше вартість пального у преміальних залишається сталою.

Світлі нафтопродукти

Більш активно оператори переглядали ціни на дизпальне, акциз на який зріс найбільше. Крім того, суттєвіше зростали і європейські котирування порівняно з бензином на тлі здорожчання нафти. Так, з 2 по 13 січня середня ціна на дизель в Європі зросла на $43/т (1,83 грн/л), до $746-757/т (Середземномор'я), $754-762/т (північ Європи).

Водночас середні котирування бензину в Середземномор'ї збільшилися на $29/т, або 1,10 грн/л, у портах ARA - на $14/т, або 0,53 грн/л.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня роздрібна ціна на дизельне пальне з 6 по 14 січня додала 65 коп./л, до 53,77 грн/л, на бензин А-95 - 21 коп./л, до 56,07 грн/л, А-95+ - 16 коп./л, до 59,26 грн/л.

На 2-2,30 грн/л, відігравши акциз і навіть більше, здорожчав у середньому дизель на станціях VST, «Укр-Петроль», «Олас», «Автотранс». У першої мережі зафіксовано максимальний приріст пального по країні - 3 грн/л - у Хмельницькій і Закарпатській областях.

«Паралель», додавши до дизпального 1-1,50 грн/л залежно від регіону, стала навіть дорожчою від преміальних мереж (57,32 грн/л у середньому у мережі).

Також 1 грн/л і більше додало пальне у мережах BVS, Marshal, «Кворум», «Фактор», «Укрнафта», Ovis, VostokGaz, ZOG, «Катрал», Sunoil, Green Wave і RLS.

Бензин найбільше - на 1,49 грн/л - здорожчав на АЗК «Олас», до 54,99 грн/л.

Мережі BVS, Marshal, «Автотранс», RLS і «Паралель» збільшили ціни на А-95 на 1 грн/л. У решти цей вид пального здорожчав на 40-70 коп./л (див. табл.).

Дискаунтери - «БРСМ-Нафта» і «Авантаж 7» - теж переглянули ціни на пальне. У першої компанії бензин у середньому здорожчав на 52 коп./л, дизель - на 76 коп./л, у другої - на 50 коп./л на кожному з видів «світлих».

За звітний період різниця між ними й преміальними для дизелю скоротилася на 63 коп./л, до 7,4 грн/л, для бензину - на 51 коп./л, до 6,11 грн/л.

В той же час, різкий скачок цін на дизель 13 січня привів до зниження спреду між гуртом і роздробом. Станом на 14 січня, різниця між гуртом і роздробом на дизель знизилася на 1,19 грн/л, до мінімальних з кінця листопада 2024 -го - 6,05 грн/л, на бензин - на 76 коп./л, до мінімальних з кінця липня минулого року 8,18 грн/л.

Скраплений газ

Продовжує дорожчати на стелі й газ. З 6 по 14 січня його вартість зросла на 46 коп./л, до 36,28 грн/л з початку року - на 90 коп./л.

Через наявність грудневих залишків і незначного попиту за цей період гуртові ціни додали 570 грн/л, або майже 32 коп./л (при щільності 556 кг/м3), до 57 970 грн/т (32,23 грн/л).

«Авантаж» став лідером зі зростання цін на газ, збільшивши стелю у два етапи на 1,50 грн/л, до 34,75 грн/л. Через що втратив позиції мережі з найнижчою ціною, пропустивши перед собою «БРСМ-Нафту», Marshal, «Маркет» і регіональні Green Wave, Sunoil, U.GO і «Кворум».

На 1-1,24 грн/л зросла вартість LPG на стелах мереж «Укрнафта», Shell, «Паралель», Motto, Marshal, BVS, «Автотранс», Mango, VST і «Катрал». У решти ціна збільшилася в середньому на 10-83 коп./л.

Через зростання цін у дискаунтерів різниця між ними й преміальними зменшилася на 1,22 коп./л, до 3,27 грн/л.

Спред між гуртом і роздробом зріс на 15 коп./л, до трохи вище за 4 грн/л.



