Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пальне на АЗС продовжує дорожчати

 

14 січня відбувся черговий етап підвищення цін на АЗС. Це стало продовженням динаміки, розпочатої мережами минулого тижня під тиском нових ставок акцизів і злетом зовнішніх котирувань. Залежно від мережі й виду пального його вартість за день зросла на 0,20-2,50 грн/л.

Ще одним чинником росту стає валютний курс. Останнім часом він не має сталої динаміки, але з початку року долар на міжбанку здорожчав на 0,46 грн/$ і на обід 14 січня становив 42,42 грн/$.

Пальне на АЗС продовжує дорожчати

 

Основні зміни на стелах відбулися у мережах середнього і нижнього цінового діапазону. Після коригування тижнем раніше вартість пального у преміальних залишається сталою.

Світлі нафтопродукти

Більш активно оператори переглядали ціни на дизпальне, акциз на який зріс найбільше. Крім того, суттєвіше зростали і європейські котирування порівняно з бензином на тлі здорожчання нафти. Так, з 2 по 13 січня середня ціна на дизель в Європі зросла на $43/т (1,83 грн/л), до $746-757/т (Середземномор'я), $754-762/т (північ Європи).

Водночас середні котирування бензину в Середземномор'ї збільшилися на $29/т, або 1,10 грн/л, у портах ARA - на $14/т, або 0,53 грн/л.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня роздрібна ціна на дизельне пальне з 6 по 14 січня додала 65 коп./л, до 53,77 грн/л, на бензин А-95 - 21 коп./л, до 56,07 грн/л, А-95+ - 16 коп./л, до 59,26 грн/л.

На 2-2,30 грн/л, відігравши акциз і навіть більше, здорожчав у середньому дизель на станціях VST, «Укр-Петроль», «Олас», «Автотранс». У першої мережі зафіксовано максимальний приріст пального по країні - 3 грн/л - у Хмельницькій і Закарпатській областях.

«Паралель», додавши до дизпального 1-1,50 грн/л залежно від регіону, стала навіть дорожчою від преміальних мереж (57,32 грн/л у середньому у мережі).

Також 1 грн/л і більше додало пальне у мережах BVS, Marshal, «Кворум», «Фактор», «Укрнафта», Ovis, VostokGaz, ZOG, «Катрал», Sunoil, Green Wave і RLS.

Бензин найбільше - на 1,49 грн/л - здорожчав на АЗК «Олас», до 54,99 грн/л.

Мережі BVS, Marshal, «Автотранс», RLS і «Паралель» збільшили ціни на А-95 на 1 грн/л. У решти цей вид пального здорожчав на 40-70 коп./л (див. табл.).

Дискаунтери - «БРСМ-Нафта» і «Авантаж 7» - теж переглянули ціни на пальне. У першої компанії бензин у середньому здорожчав на 52 коп./л, дизель - на 76 коп./л, у другої - на 50 коп./л на кожному з видів «світлих».

За звітний період різниця між ними й преміальними для дизелю скоротилася на 63 коп./л, до 7,4 грн/л, для бензину - на 51 коп./л, до 6,11 грн/л.

В той же час, різкий скачок цін на дизель 13 січня привів до зниження спреду між гуртом і роздробом. Станом на 14 січня, різниця між гуртом і роздробом на дизель знизилася на 1,19 грн/л, до мінімальних з кінця листопада 2024 -го - 6,05 грн/л, на бензин - на 76 коп./л, до мінімальних з кінця липня минулого року 8,18 грн/л.

Пальне на АЗС продовжує дорожчати

 

Скраплений газ

Продовжує дорожчати на стелі й газ. З 6 по 14 січня його вартість зросла на 46 коп./л, до 36,28 грн/л з початку року - на 90 коп./л.

Через наявність грудневих залишків і незначного попиту за цей період гуртові ціни додали 570 грн/л, або майже 32 коп./л (при щільності 556 кг/м3), до 57 970 грн/т (32,23 грн/л).

«Авантаж» став лідером зі зростання цін на газ, збільшивши стелю у два етапи на 1,50 грн/л, до 34,75 грн/л. Через що втратив позиції мережі з найнижчою ціною, пропустивши перед собою «БРСМ-Нафту», Marshal, «Маркет» і регіональні Green Wave, Sunoil, U.GO і «Кворум».

На 1-1,24 грн/л зросла вартість LPG на стелах мереж «Укрнафта», Shell, «Паралель», Motto, Marshal, BVS, «Автотранс», Mango, VST і «Катрал». У решти ціна збільшилася в середньому на 10-83 коп./л.

Через зростання цін у дискаунтерів різниця між ними й преміальними зменшилася на 1,22 коп./л, до 3,27 грн/л.

Спред між гуртом і роздробом зріс на 15 коп./л, до трохи вище за 4 грн/л.


Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 6 по 14 січня 2024 р., грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

14.01.25

Зм.

14.01.25

Зм.

14.01.25

Зм.

14.01.25

Зм.

ОККО

58,99

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

37,99

0,00

SOCAR

58,99

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

37,99

0,00

WOG

58,99

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

37,98

0,00

Neftek

57,99

0,00

60,49

0,00

53,49

0,00

36,49

0,00

Параллель

57,99

1,00

57,32

1,33

35,42

1,17

Shell

57,82

0,00

60,49

0,00

55,89

0,00

36,99

1,00

KLO

57,59

0,00

58,29

0,00

56,09

0,00

37,99

-0,20

BVS

56,99

1,00

58,99

1,00

54,49

1,50

35,99

1,00

VostokGaz

56,99

0,50

53,49

1,00

35,59

0,30

Автотранс

56,98

1,00

63,98

1,00

54,98

2,00

35,98

1,00

VST

56,10

0,40

53,10

2,30

36,00

1,00

Авіас

55,99

0,03

51,99

  

36,98

0,00

Рур груп

55,99

0,70

53,99

0,50

35,00

0,00

Ovis

55,99

0,00

57,99

0,00

52,99

1,00

34,79

0,80

AMIC

55,86

0,03

57,82

0,00

53,57

0,71

35,57

0,28

UPG

55,40

0,00

57,40

0,00

53,40

0,00

36,22

0,00

Укрнафта

55,39

0,40

57,39

0,40

53,39

1,40

35,47

1,24

Олас

54,99

1,49

51,99

2,00

35,45

0,95

RLS

54,90

1,00

56,00

1,00

50,80

1,00

35,40

0,70

ZOG

54,50

0,00

56,00

0,00

52,50

1,00

35,00

0,00

Mango

54,49

0,50

50,49

0,50

34,99

1,00

Кворум

54,48

0,50

51,98

1,50

33,28

0,00

Chipo

54,33

0,02

51,45

0,87

34,82

0,60

Катрал

53,99

0,00

50,99

1,00

34,77

1,00

Marshal

53,99

1,00

56,99

1,00

50,09

1,50

34,61

1,00

U.GO

53,90

0,00

50,90

0,00

34,40

0,50

Green Wave

53,90

0,00

52,90

1,00

34,20

0,30
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2734
  0,0042
 0,01
EUR
 1
 43,3218
  0,1945
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2038  0,05 0,12 42,9888  0,02 0,04
EUR 43,3135  0,07 0,16 44,2038  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3300  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес