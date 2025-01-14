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Пальне на АЗС продовжує дорожчати
15:51 14.01.2025 |
14 січня відбувся черговий етап підвищення цін на АЗС. Це стало продовженням динаміки, розпочатої мережами минулого тижня під тиском нових ставок акцизів і злетом зовнішніх котирувань. Залежно від мережі й виду пального його вартість за день зросла на 0,20-2,50 грн/л.
Ще одним чинником росту стає валютний курс. Останнім часом він не має сталої динаміки, але з початку року долар на міжбанку здорожчав на 0,46 грн/$ і на обід 14 січня становив 42,42 грн/$.
Основні зміни на стелах відбулися у мережах середнього і нижнього цінового діапазону. Після коригування тижнем раніше вартість пального у преміальних залишається сталою.
Світлі нафтопродукти
Більш активно оператори переглядали ціни на дизпальне, акциз на який зріс найбільше. Крім того, суттєвіше зростали і європейські котирування порівняно з бензином на тлі здорожчання нафти. Так, з 2 по 13 січня середня ціна на дизель в Європі зросла на $43/т (1,83 грн/л), до $746-757/т (Середземномор'я), $754-762/т (північ Європи).
Водночас середні котирування бензину в Середземномор'ї збільшилися на $29/т, або 1,10 грн/л, у портах ARA - на $14/т, або 0,53 грн/л.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня роздрібна ціна на дизельне пальне з 6 по 14 січня додала 65 коп./л, до 53,77 грн/л, на бензин А-95 - 21 коп./л, до 56,07 грн/л, А-95+ - 16 коп./л, до 59,26 грн/л.
На 2-2,30 грн/л, відігравши акциз і навіть більше, здорожчав у середньому дизель на станціях VST, «Укр-Петроль», «Олас», «Автотранс». У першої мережі зафіксовано максимальний приріст пального по країні - 3 грн/л - у Хмельницькій і Закарпатській областях.
«Паралель», додавши до дизпального 1-1,50 грн/л залежно від регіону, стала навіть дорожчою від преміальних мереж (57,32 грн/л у середньому у мережі).
Також 1 грн/л і більше додало пальне у мережах BVS, Marshal, «Кворум», «Фактор», «Укрнафта», Ovis, VostokGaz, ZOG, «Катрал», Sunoil, Green Wave і RLS.
Бензин найбільше - на 1,49 грн/л - здорожчав на АЗК «Олас», до 54,99 грн/л.
Мережі BVS, Marshal, «Автотранс», RLS і «Паралель» збільшили ціни на А-95 на 1 грн/л. У решти цей вид пального здорожчав на 40-70 коп./л (див. табл.).
Дискаунтери - «БРСМ-Нафта» і «Авантаж 7» - теж переглянули ціни на пальне. У першої компанії бензин у середньому здорожчав на 52 коп./л, дизель - на 76 коп./л, у другої - на 50 коп./л на кожному з видів «світлих».
За звітний період різниця між ними й преміальними для дизелю скоротилася на 63 коп./л, до 7,4 грн/л, для бензину - на 51 коп./л, до 6,11 грн/л.
В той же час, різкий скачок цін на дизель 13 січня привів до зниження спреду між гуртом і роздробом. Станом на 14 січня, різниця між гуртом і роздробом на дизель знизилася на 1,19 грн/л, до мінімальних з кінця листопада 2024 -го - 6,05 грн/л, на бензин - на 76 коп./л, до мінімальних з кінця липня минулого року 8,18 грн/л.
Скраплений газ
Продовжує дорожчати на стелі й газ. З 6 по 14 січня його вартість зросла на 46 коп./л, до 36,28 грн/л з початку року - на 90 коп./л.
Через наявність грудневих залишків і незначного попиту за цей період гуртові ціни додали 570 грн/л, або майже 32 коп./л (при щільності 556 кг/м3), до 57 970 грн/т (32,23 грн/л).
«Авантаж» став лідером зі зростання цін на газ, збільшивши стелю у два етапи на 1,50 грн/л, до 34,75 грн/л. Через що втратив позиції мережі з найнижчою ціною, пропустивши перед собою «БРСМ-Нафту», Marshal, «Маркет» і регіональні Green Wave, Sunoil, U.GO і «Кворум».
На 1-1,24 грн/л зросла вартість LPG на стелах мереж «Укрнафта», Shell, «Паралель», Motto, Marshal, BVS, «Автотранс», Mango, VST і «Катрал». У решти ціна збільшилася в середньому на 10-83 коп./л.
Через зростання цін у дискаунтерів різниця між ними й преміальними зменшилася на 1,22 коп./л, до 3,27 грн/л.
Спред між гуртом і роздробом зріс на 15 коп./л, до трохи вище за 4 грн/л.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 6 по 14 січня 2024 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
14.01.25
|
Зм.
|
14.01.25
|
Зм.
|
14.01.25
|
Зм.
|
14.01.25
|
Зм.
|
ОККО
|
58,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
37,99
|
0,00
|
SOCAR
|
58,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
37,99
|
0,00
|
WOG
|
58,99
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
37,98
|
0,00
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
60,49
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
36,49
|
0,00
|
Параллель
|
57,99
|
1,00
|
|
|
57,32
|
1,33
|
35,42
|
1,17
|
Shell
|
57,82
|
0,00
|
60,49
|
0,00
|
55,89
|
0,00
|
36,99
|
1,00
|
KLO
|
57,59
|
0,00
|
58,29
|
0,00
|
56,09
|
0,00
|
37,99
|
-0,20
|
BVS
|
56,99
|
1,00
|
58,99
|
1,00
|
54,49
|
1,50
|
35,99
|
1,00
|
VostokGaz
|
56,99
|
0,50
|
|
|
53,49
|
1,00
|
35,59
|
0,30
|
Автотранс
|
56,98
|
1,00
|
63,98
|
1,00
|
54,98
|
2,00
|
35,98
|
1,00
|
VST
|
56,10
|
0,40
|
|
|
53,10
|
2,30
|
36,00
|
1,00
|
Авіас
|
55,99
|
0,03
|
|
|
51,99
|
36,98
|
0,00
|
Рур груп
|
55,99
|
0,70
|
|
|
53,99
|
0,50
|
35,00
|
0,00
|
Ovis
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
52,99
|
1,00
|
34,79
|
0,80
|
AMIC
|
55,86
|
0,03
|
57,82
|
0,00
|
53,57
|
0,71
|
35,57
|
0,28
|
UPG
|
55,40
|
0,00
|
57,40
|
0,00
|
53,40
|
0,00
|
36,22
|
0,00
|
Укрнафта
|
55,39
|
0,40
|
57,39
|
0,40
|
53,39
|
1,40
|
35,47
|
1,24
|
Олас
|
54,99
|
1,49
|
|
|
51,99
|
2,00
|
35,45
|
0,95
|
RLS
|
54,90
|
1,00
|
56,00
|
1,00
|
50,80
|
1,00
|
35,40
|
0,70
|
ZOG
|
54,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
52,50
|
1,00
|
35,00
|
0,00
|
Mango
|
54,49
|
0,50
|
|
|
50,49
|
0,50
|
34,99
|
1,00
|
Кворум
|
54,48
|
0,50
|
|
|
51,98
|
1,50
|
33,28
|
0,00
|
Chipo
|
54,33
|
0,02
|
|
|
51,45
|
0,87
|
34,82
|
0,60
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
|
|
50,99
|
1,00
|
34,77
|
1,00
|
Marshal
|
53,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
50,09
|
1,50
|
34,61
|
1,00
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
50,90
|
0,00
|
34,40
|
0,50
|
Green Wave
|
53,90
|
0,00
|
|
|
52,90
|
1,00
|
34,20
|
0,30
|
|
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