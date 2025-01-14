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Нафта продовжує дешевшати, Brent на рівні $80,4 за барель
14:28 14.01.2025 |
Ціни на нафту еталонних марок продовжують зниження вдень у вівторок, відступаючи із досягнутих напередодні п'ятимісячних максимумів.
Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:14 EET знизилися на $0,58 (0,72%), до $80,43 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до зазначеного часу на $0,58 (0,74%), до $78,24 за барель.
Нафта марки Brent завершила попередню сесію зростанням на 1,6%, до максимуму з 26 серпня, WTI - підйомом на 2,9%, до найвищої позначки з 12 серпня.
Учасники ринку продовжують оцінювати можливі наслідки нових санкцій, введених минулого тижня Білим домом щодо енергетичного сектора РФ. На думку аналітика ING Воррена Паттерсона, теоретично вони можуть загрожувати поставкам близько 700 тис. барелів нафти на добу.
Багато в чому нові санкції спрямовані на скорочення доходів Росії від поставок нафти основним покупцям - Китаю та Індії. Китайські держкомпанії і великі приватні НПЗ відреагували на це збільшенням закупівель на Близькому Сході, створивши високий попит на паливо в цьому регіоні.
"Котирування Brent зміцнювалися і до введення останніх санкцій", - зазначив старший аналітик сировинного ринку в SEB AB Б'ярн Шилдруп. На його думку, ціни можуть закріпитися вище $80, оскільки ринок перестав бути перекупленим у короткостроковій перспективі.
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