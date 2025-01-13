Фінансові новини
- |
- 13.01.25
- |
- 19:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціна на дизель різко зросла через котирування
17:19 13.01.2025 |
13 січня вартість дизельного пального у гурті різко зросла через суттєве здорожчання газойлю на лондонській біржі, ф'ючерси на який, згідно з даними Investing.com, б'ють рекорди останніх шести місяців, досягнувши позначки $756/т (на 13:20 13 січня).
Через очікування впливу санкції США на експорт російської сирої нафти у Китай з Індією ф'ючерси на нафту зросли до найвищого рівня за понад чотири місяці й торгуються вище від $81 за барель.
Як пише Reuters, експорт нафти з рф серйозно постраждає від нових санкцій, що змусить Китай з Індією, найбільшого й третього за величиною імпортерів нафти у світі відповідно, отримувати більше сирої нафти з Близького Сходу, Африки й Америки, що підвищить ціни й вартість доставлення, сказали трейдери й аналітики.
Ще минулого тижня ф'ючерси на газойль взяли курс на зростання. У другій половині дня 10 січня вони досягали +/- $734/т. Але тоді більшість українських трейдерів не поспішали переглядати свої ціни через низьку активність на ринку.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за день середня вартість дизпального у країні зросла на 1,43 грн/л, до 47,87 грн/л. Окремо у трейдерів здорожчання дизелю досягало 2,8 грн/л.
Динаміка гуртових цін на дизель в Україні у січні 2025 р., грн/л
На півдні, який є основним хабом з постачання ресурсу в країну, ціни на пальне становлять 46,50-47,20 грн/л. «Діапазон, за яким готові купувати, нижче від прайсового: 46,30-46,50 грн/л», - розповів один із південних трейдерів.
З нинішнім рівнем ф'ючерсів премія до прайсових цін на півдні становить $66-82/т, що не залишає імпортерам маржі.
На заході ціни варіюються у діапазоні 47-48,60 грн/л залежно від області. У компаніях приріст становив 0,45-2,10 грн/л. Зі слів одного з трейдерів, ресурс вище за 48 грн/л продається важко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Трамп визнав цю реальність»: Волц припустив, що Росію повністю не виженуть з України
ТОП-НОВИНИ
|Радник Трампа вважає, що в Україні треба знизити вік мобілізованих
|Британія слідом за США оголосила про санкції проти російських нафтових гігантів
|Понад 180 танкерів та найбільші страховики: США запровадили масштабні санкції проти «тіньового» флоту Росії
|Рада офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Експорт Українським морським коридором за час його роботи досяг у грудні 93,3 млн тонн
|Після скасування мораторію на відчуження сільгоспземель продали лише 3,4% ділянок - Мінагрополітики
|Ціна на дизель різко зросла через котирування
|До програми «єОселя» вже долучився кожен 5-й український забудовник - Шмигаль
|Уряд виділив ще 5 мільярдів грн на «Зимову єПідтримку»
|ДТЕК підписав контракт на встановлення в Україні систем накопичення енергії на 200 МВт
|В Єгипті можуть створити український продовольчий хаб - Мінагрополітики
Бізнес
|Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері
|Попит на електромобілі в Україні у 2024 р. зріс на 38% - «Укравтопром»
|Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
|Гендиректор NVIDIA натякає, що компанія може вийти на ринок процесорів
|NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7
|NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx