Ціна на дизель різко зросла через котирування

13 січня вартість дизельного пального у гурті різко зросла через суттєве здорожчання газойлю на лондонській біржі, ф'ючерси на який, згідно з даними Investing.com, б'ють рекорди останніх шести місяців, досягнувши позначки $756/т (на 13:20 13 січня).

Через очікування впливу санкції США на експорт російської сирої нафти у Китай з Індією ф'ючерси на нафту зросли до найвищого рівня за понад чотири місяці й торгуються вище від $81 за барель.

Як пише Reuters, експорт нафти з рф серйозно постраждає від нових санкцій, що змусить Китай з Індією, найбільшого й третього за величиною імпортерів нафти у світі відповідно, отримувати більше сирої нафти з Близького Сходу, Африки й Америки, що підвищить ціни й вартість доставлення, сказали трейдери й аналітики.

Ще минулого тижня ф'ючерси на газойль взяли курс на зростання. У другій половині дня 10 січня вони досягали +/- $734/т. Але тоді більшість українських трейдерів не поспішали переглядати свої ціни через низьку активність на ринку.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за день середня вартість дизпального у країні зросла на 1,43 грн/л, до 47,87 грн/л. Окремо у трейдерів здорожчання дизелю досягало 2,8 грн/л.

Динаміка гуртових цін на дизель в Україні у січні 2025 р., грн/л

На півдні, який є основним хабом з постачання ресурсу в країну, ціни на пальне становлять 46,50-47,20 грн/л. «Діапазон, за яким готові купувати, нижче від прайсового: 46,30-46,50 грн/л», - розповів один із південних трейдерів.

З нинішнім рівнем ф'ючерсів премія до прайсових цін на півдні становить $66-82/т, що не залишає імпортерам маржі.

На заході ціни варіюються у діапазоні 47-48,60 грн/л залежно від області. У компаніях приріст становив 0,45-2,10 грн/л. Зі слів одного з трейдерів, ресурс вище за 48 грн/л продається важко.