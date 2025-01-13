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Нафта продовжує дорожчати, Brent на рівні $81,2 за барель
14:45 13.01.2025 |
Підйом цін на нафту триває вдень у понеділок.
Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:56 EET підвищилися на $1,41 (1,77%), до $81,18 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $1,54 (2,01%), до $78,11 за барель.
За минулий тиждень міжнародний бенчмарк додав 4,3%, північноамериканський - 3,5%.
Ціни на нафту зростають на новинах про введення в п'ятницю нового пакета американських санкцій проти російської нафтової галузі.
"Ці санкції в теорії можуть усунути надлишок палива, що очікується на цей рік, - написав Воррен Паттерсон з ING. - Фізичний ринок нафти на Близькому Сході демонструє силу, оскільки покупці шукають альтернативні марки".
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США скоротилася на дві та становила 480 од. Кількість газових установок знизилося на три, до 100 од.
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