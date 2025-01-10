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Нафта різко прискорила зростання, Brent перевищила $79 за барель
14:26 10.01.2025 |
Підйом цін на нафту посилився вдень у п'ятницю, причому котирування Brent перевищили $79 за барель вперше за три місяці.
Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:36 кч підвищилися на $2,29 (2,98%), до $79,21 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася на зазначений час на $2,07 (2,8%), до $75,99 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 1%, WTI - на 0,8%.
Ринок позитивно реагує на дані про падіння резервів на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Nymex, до мінімуму з 2014 року. Крім того, трейдери побоюються посилення санкцій щодо РФ та Ірану.
Аналітики Citi напередодні поліпшили прогноз для Brent на перший квартал поточного року до $71 з $65 за барель, для WTI - до $67 з $61 за барель.
"Ринки нафти зросли на початку року на очікуванні серйозних геополітичних наслідків для експорту іранської нафти, тоді як холодна погода підвищує попит на опалення й призводить до скорочення запасів нафти в США", - написали вони.
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