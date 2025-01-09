Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів палива в США

Ціни на нафту знижуються другий день поспіль у четвер після значного збільшення запасів палива в США, найбільшому споживачеві нафти у світі, хоча очікування збільшення попиту на паливо взимку і побоювання щодо скорочення пропозиції обмежили падіння.

О 06:09 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 8 центів до $76,08 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 11 центів до 73,21 долара. Обидві ціни знизились приблизно на 0,1% порівняно з попередньою сесією.

У середу обидва бенчмарки впали більш ніж на 1%, оскільки сильніший долар і більше, ніж очікувалось, зростання запасів палива в США тиснули на ціни.

Минулого тижня запаси бензину зросли на 6,3 млн барелів до 237,7 млн барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США. Аналітики, опитані Reuters, очікували зростання на 1,5 млн барелів.

Запаси дистилятів за тиждень зросли на 6,1 млн барелів до 128,9 млн барелів, проти очікуваного зростання на 600 000 барелів.

Натомість запаси сирої нафти за тиждень впали на 959 000 барелів, тоді як аналітики очікували скорочення на 184 000 барелів.

«Збільшення запасів палива в США викликало певні продажі, але негативна динаміка обмежена через зимовий сезон попиту в північній півкулі», - сказав Хіроюкі Кікукава (Hiroyuki Kikukawa), президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

Аналітики JPMorgan очікують, що попит на нафту в січні збільшиться на 1,4 млн барелів на добу в річному обчисленні до 101,4 млн барелів на добу, в першу чергу завдяки «зростанню використання палива для опалення в Північній півкулі».

«Очікується, що світовий попит на нафту залишатиметься високим протягом січня, чому сприятимуть холодніші, ніж зазвичай, зимові умови, які збільшують споживання палива для опалення, а також більш ранній початок туристичної активності в Китаї на новорічні свята за місячним календарем», - зазначають аналітики.

Незважаючи на падіння цін, структура ринку ф'ючерсів на нафту марки Brent вказує на те, що трейдери все більше занепокоєні скороченням пропозиції на фоні зростання попиту.

У середу премія місячного контракту Brent до шестимісячного контракту досягла найбільшого значення з серпня. Збільшення цієї премії, коли ф'ючерси з негайною поставкою коштують дорожче, ніж ф'ючерси з пізнішою поставкою, зазвичай вказує на те, що пропозиція скорочується або попит зростає.

Забігаючи наперед, Кікукава Кікукава з Nissan Securities сказав, що тенденції попиту в Китаї, енергетична і торговельна політика нової адміністрації США і її позиція щодо російсько-української війни будуть в центрі уваги, додавши, що трейдери, швидше за все, утримаються від зайняття великих позицій до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який вступить на посаду 20 січня.