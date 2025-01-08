Ціни на нафту підвищуються перед виходом даних про запаси в США, Brent торгується на рівні $77,2 за барель

Ціни на нафту підвищуються в середу перед публікацією щотижневої доповіді міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні.

Міненерго оприлюднить ці дані о 17:30 EET.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET становить $77,2 за барель, що на $0,15 (0,19%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,33 (0,44%), до $74,58 за барель.

Згідно з оцінками Американського інституту нафти (API), опублікованими в ніч із вівторка на середу, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 4 млн барелів. Якщо офіційні дані підтвердять цю оцінку, зниження запасів буде зафіксовано за підсумками п'ятого тижня поспіль.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Напередодні як Brent, так і WTI завершили сесію на максимумах із середини жовтня. Підвищенню цін сприяли, зокрема, сигнали зростання попиту на енергоносії в США через холоди.