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Нафта зростає на тлі скорочення поставок з боку ОПЕК та даних про зайнятість у США
08:40 08.01.2025 |
Ціни на нафту зросли в середу на тлі скорочення поставок з Росії та країн-членів ОПЕК, в той час як дані про несподіване збільшення кількості нових робочих місць в США вказують на розширення економічної активності і, як наслідок, зростання попиту на нафту.
О 06:15 EET нафта марки Brent подорожчала на 28 центів, або на 0,36%, до 77,33 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 40 центів, або на 0,54%, до 74,65 долара.
Видобуток нафти в країнах-членах Організації країн-експортерів нафти знизився в грудні після двох місяців зростання, як показало опитування Reuters. Обслуговування родовищ в Об'єднаних Арабських Еміратах нівелювало зростання видобутку в Нігерії і приріст видобутку в інших країнах групи.
У Росії видобуток нафти в середньому становив 8,971 млн барелів на добу в грудні, що нижче цільового показника країни, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на міністерство енергетики.
На економічному фронті в листопаді в США зросла кількість вакансій, а кількість звільнень була низькою, в той час як працівники неохоче звільнялися, як показало Опитування про вакансії та плинність робочої сили.
«Сильні економічні дані США продовжують покращувати перспективи американської економіки і попиту на нафту, що також підтримується більшим, ніж очікувалося, скороченням запасів сирої нафти», - сказав ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг (Yeap Jun Rong).
«Після тривалої торгівлі в вузькому діапазоні з жовтня минулого року, тиск з боку продавців, можливо, вичерпався, що відкриває шлях до помірного відновлення», - сказав Єп.
Минулого тижня запаси сирої нафти в США впали, в той час як запаси палива зросли, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.
Аналітики очікують, що ціни на нафту в середньому знизяться в цьому році порівняно з 2024 роком, частково завдяки збільшенню видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК.
«Ми дотримуємося нашого прогнозу щодо середньої ціни на нафту марки Brent на рівні 76 доларів за барель у 2025 році в порівнянні з середньою ціною 80 доларів за барель у 2024 році», - йдеться в повідомленні для клієнтів BMI, підрозділу Fitch Group.
«Ведмежий« прогноз обумовлений нашим прогнозом фундаментальних даних, який вказує на надлишок пропозиції в цьому році, причому зростання пропозиції випереджає зростання попиту на 485 000 барелів на добу».
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