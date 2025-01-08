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АНАЛІТИКА

Для ЗСУ закупили марковане барвниками дизельне пальне на понад 2,7 мільярда

 

Закупівельна агенція Міністерства оборони «Державний оператор тилу» закупила дизельне пальне з маркуванням барвниками на понад 2,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

«Маркування дизельного пального - це ефективний інструмент контролю, який дозволяє відстежувати кожну партію пального та мінімізувати ризики зловживань. Завдяки конкуренції серед постачальників і прозорим процедурам закупівель ми не лише забезпечили армію якісним ресурсом, а й оптимізували використання бюджетних коштів, гарантуючи безперервність постачання», - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Особлива увага була приділена перевірці фізико-хімічних властивостей фарб та дослідженню їх впливу на пальне. Проведені тести підтвердили, що барвники не погіршують якість продукції.

В Міноборони підкреслили, що маркування дає можливість ідентифікувати та відстежити пальне, яке було закуплено винятково для потреб Збройних сил України, та зменшує можливість його незаконного продажу.

Закупівля була здійснена за кошти додатково доведеного фінансування у грудні 2024 року.

«Команда ДОТ оперативно підготувала та реалізувала закупівлі через Prozorro. Відтак забезпечила наявність перехідних залишків палива на початок 2025 року. Це дозволило здійснити безперервне постачання пального ЗСУ для виконання завдань», - наголосили в Міноборони.
 

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