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Ціни на пальне у роздробі почали зростати
23:59 06.01.2025 |
6 грудня низка мереж разом із преміальними збільшила ціни на пальне, що стало наслідком зростання акцизних ставок з 1 січня 2025 року. Якщо у вересні збільшення акцизу було нівельоване здешевшанням нафти, то зараз ціни на нафту зіграли проти. Їх зростання, акциз, авансовий внесок з податку на прибуток і валютний курс не лишили вибору операторам.
Станом на 6 січня ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 21 цент, або 0,3%, до $76,3 за барель, на тлі сильного долара США, занепокоєння з приводу санкцій і напередодні ключових економічних даних Федеральної резервної системи (ФРС) й відомостей про зарплату в США пізніше цього тижня, але до того демонстрували приріст протягом п'яти сесій.
Європейські котирування бензину 3 січня зросли порівняно з кінцем грудня у середньому на $20/т, або 0,76 грн/л, дизпального - на $7/т або 0,30 грн/л.
Водночас, як свідчать дані Мінфіну, долар на міжбанку з початку року зберігає висхідну динаміку і з 1 по 6 січня додав 0,27 грн/$, до 42,23 грн/$.
Згідно з законом № 3878-I, акциз на бензин зріс на 1,53 грн/л, на дизельне пальне - на 2 грн/л.
Враховуючи тільки ці чинники, з січня закупівельні ціни на «світлі» збільшилися на близько 2,30 грн/л кожний.
Ще одним нововведенням кінця 2024 року став авансовий внесок з податку на прибуток, який мережі почали платити ще у грудні. Його запровадження для одних пройде непомітно, а для інших є додатковим навантаженням на ціну літра пального. Зі слів одного з операторів, розмір навантаження залежить від проливів конкретної АЗС, але в середньому цей податок додає 0,80 грн/л. Це не стала величина, різниця ж залежно від мережі й місяця.
Гуртові ціни на пальне поки не відреагували повною мірою на нововведення січня через залишки старого ресурсу і низьку активність на свята. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», вартість бензину марки А-95 із 31 грудня по 6 січня збільшилася на 1,61 грн/л, до 46,92 грн/л, дизельного пального - на 1,17 грн/л, до 45,89 грн/л.
Водночас бензин А-95 у роздробі в середньому додав 34 коп./л, до 55,86 грн/л, дизпальне - 42 коп./л, до 53,13 грн/л.
У преміальних - ОККО, WOG і SOCAR - вартість усієї лінійки пального зросла на 1 грн/л, до 58,99 грн/л для А-95 і 56,99 грн/л для дизпального.
Найбільше у середньому - на 1,50 грн/л, до 53,40 грн/л - здорожчали «світлі» на стелах UPG. Тим самим мережа скоротила різницю між преміальними на 50 коп./л, з 4,09 грн/л до 3,59 грн/л.
1 грн/л до ціни на бензин додали KLO, Ovis і Neftek. У решти приріст становив 20-50 коп./л (див. табл.).
Також на 1 грн/л на станціях KLO збільшилася і вартість дизпального. На АЗК Ovis, VostokGaz, Neftek, Green Wave, «Фактор» і Chipo середня ціна зросла на 48-50 коп./л.
«Ми орієнтуємося на конкурентів, тому поки несуттєво підіймали ціни, але зважаючи на те, що ще додався акциз і виросла вартість нафти, у січні ціни на стелах ростимуть», - прокоментували в одній із регіональних мереж на заході країни.
Наразі мережі мають змогу замортизувати негативні чинники зростання. Проте протягом тижня-двох, за прогнозами представників операторів, ціни на пальне на стелі все ж таки відіграють зростання акцизу.
«Це залежить від того, як швидко будуть «вимиватися» залишки минулого року, й що буде з цінами на зовнішньому ринку», - зазначили в одній із паливних компаній.
Останнім часом проливи на станціях переважно зберігають нисхідну динаміку. Особливо у новорічні свята, які оператори вважають найгіршим часом року, зважаючи на реалізацію.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК із 31 грудня по 6 січня 2024 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
06.01.25
|
Зм.
|
06.01.25
|
Зм.
|
06.01.25
|
Зм.
|
|
ОККО
|
58,99
|
1,00
|
60,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
|
SOCAR
|
58,99
|
1,00
|
60,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
|
WOG
|
58,99
|
1,00
|
60,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
|
Neftek
|
57,99
|
1,00
|
60,49
|
1,00
|
53,49
|
0,50
|
|
Shell
|
57,82
|
0,00
|
60,49
|
0,00
|
55,89
|
0,00
|
|
KLO
|
57,59
|
1,00
|
58,29
|
1,00
|
56,09
|
1,00
|
|
Паралель
|
56,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
|
VostokGaz
|
56,49
|
0,50
|
|
|
52,49
|
0,50
|
|
Рур груп
|
56,29
|
0,00
|
|
|
54,49
|
0,00
|
|
Авіас
|
56,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
|
Ovis
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
51,99
|
0,50
|
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
62,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
|
AMIC
|
55,83
|
0,00
|
57,82
|
0,00
|
52,86
|
0,00
|
|
VST
|
55,70
|
-0,10
|
|
|
50,80
|
0,40
|
|
UPG
|
55,40
|
1,50
|
57,40
|
1,50
|
53,40
|
1,50
|
|
Укрнафта
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
|
ZOG
|
54,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
|
Chipo
|
54,32
|
0,48
|
|
|
50,58
|
0,48
|
|
Mango
|
53,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
|
Кворум
|
53,98
|
0,50
|
|
|
50,48
|
0,00
|
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
50,90
|
0,00
|
|
Green Wave
|
53,90
|
0,50
|
|
|
51,90
|
0,50
|
|
RLS
|
53,90
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
49,80
|
0,00
|
|
Олас
|
53,50
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
|
SUNOIL
|
53,09
|
0,00
|
|
|
49,49
|
0,00
|
|
Маркет
|
52,99
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
|
Marshal
|
52,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
48,59
|
0,00
|
|
Motto
|
52,98
|
0,00
|
53,81
|
0,00
|
49,55
|
0,14
|
|
Укр-Петроль
|
52,90
|
0,00
|
|
|
49,40
|
0,00
|
|
БРСМ-Нафта
|
52,79
|
0,20
|
|
|
48,96
|
0,13
|
|
Фактор
|
52,00
|
0,00
|
|
|
46,40
|
0,50
|
|
Авантаж 7
|
51,95
|
0,00
|
|
|
48,95
|
0,00
|
|
Середня ціна в Україні
|
55,86
|
0,34
|
59,10
|
0,61
|
53,13
|
0,42
|
|
|
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