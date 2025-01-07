Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на пальне у роздробі почали зростати

Ціни на пальне у роздробі почали зростати

 Динаміка гуртових цін на світлі нафтопродукти в Україні у грудні-січні 2024-2025 рр., грн/л

6 грудня низка мереж разом із преміальними збільшила ціни на пальне, що стало наслідком зростання акцизних ставок з 1 січня 2025 року. Якщо у вересні збільшення акцизу було нівельоване здешевшанням нафти, то зараз ціни на нафту зіграли проти. Їх зростання, акциз, авансовий внесок з податку на прибуток і валютний курс не лишили вибору операторам.

Станом на 6 січня ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 21 цент, або 0,3%, до $76,3 за барель, на тлі сильного долара США, занепокоєння з приводу санкцій і напередодні ключових економічних даних Федеральної резервної системи (ФРС) й відомостей про зарплату в США пізніше цього тижня, але до того демонстрували приріст протягом п'яти сесій.

Європейські котирування бензину 3 січня зросли порівняно з кінцем грудня у середньому на $20/т, або 0,76 грн/л, дизпального - на $7/т або 0,30 грн/л.

Ціни на пальне у роздробі почали зростати

 

Водночас, як свідчать дані Мінфіну, долар на міжбанку з початку року зберігає висхідну динаміку і з 1 по 6 січня додав 0,27 грн/$, до 42,23 грн/$.

Ціни на пальне у роздробі почали зростати

 

Згідно з законом № 3878-I, акциз на бензин зріс на 1,53 грн/л, на дизельне пальне - на 2 грн/л.

Враховуючи тільки ці чинники, з січня закупівельні ціни на «світлі» збільшилися на близько 2,30 грн/л кожний.

Ще одним нововведенням кінця 2024 року став авансовий внесок з податку на прибуток, який мережі почали платити ще у грудні. Його запровадження для одних пройде непомітно, а для інших є додатковим навантаженням на ціну літра пального. Зі слів одного з операторів, розмір навантаження залежить від проливів конкретної АЗС, але в середньому цей податок додає 0,80 грн/л. Це не стала величина, різниця ж залежно від мережі й місяця.

Гуртові ціни на пальне поки не відреагували повною мірою на нововведення січня через залишки старого ресурсу і низьку активність на свята. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», вартість бензину марки А-95 із 31 грудня по 6 січня збільшилася на 1,61 грн/л, до 46,92 грн/л, дизельного пального - на 1,17 грн/л, до 45,89 грн/л.

Водночас бензин А-95 у роздробі в середньому додав 34 коп./л, до 55,86 грн/л, дизпальне - 42 коп./л, до 53,13 грн/л.

У преміальних - ОККО, WOG і SOCAR - вартість усієї лінійки пального зросла на 1 грн/л, до 58,99 грн/л для А-95 і 56,99 грн/л для дизпального.

Найбільше у середньому - на 1,50 грн/л, до 53,40 грн/л - здорожчали «світлі» на стелах UPG. Тим самим мережа скоротила різницю між преміальними на 50 коп./л, з 4,09 грн/л до 3,59 грн/л.

1 грн/л до ціни на бензин додали KLO, Ovis і Neftek. У решти приріст становив 20-50 коп./л (див. табл.).

Також на 1 грн/л на станціях KLO збільшилася і вартість дизпального. На АЗК Ovis, VostokGaz, Neftek, Green Wave, «Фактор» і Chipo середня ціна зросла на 48-50 коп./л.

«Ми орієнтуємося на конкурентів, тому поки несуттєво підіймали ціни, але зважаючи на те, що ще додався акциз і виросла вартість нафти, у січні ціни на стелах ростимуть», - прокоментували в одній із регіональних мереж на заході країни.

Наразі мережі мають змогу замортизувати негативні чинники зростання. Проте протягом тижня-двох, за прогнозами представників операторів, ціни на пальне на стелі все ж таки відіграють зростання акцизу.

«Це залежить від того, як швидко будуть «вимиватися» залишки минулого року, й що буде з цінами на зовнішньому ринку», - зазначили в одній із паливних компаній.

Останнім часом проливи на станціях переважно зберігають нисхідну динаміку. Особливо у новорічні свята, які оператори вважають найгіршим часом року, зважаючи на реалізацію.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК із 31 грудня по 6 січня 2024 р., грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

06.01.25

Зм.

06.01.25

Зм.

06.01.25

Зм.

ОККО

58,99

1,00

60,99

1,00

56,99

1,00

SOCAR

58,99

1,00

60,99

1,00

56,99

1,00

WOG

58,99

1,00

60,99

1,00

56,99

1,00

Neftek

57,99

1,00

60,49

1,00

53,49

0,50

Shell

57,82

0,00

60,49

0,00

55,89

0,00

KLO

57,59

1,00

58,29

1,00

56,09

1,00

Паралель

56,99

0,00

55,99

0,00

VostokGaz

56,49

0,50

52,49

0,50

Рур груп

56,29

0,00

54,49

0,00

Авіас

56,00

0,00




BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

52,99

0,00

Ovis

55,99

1,00

57,99

1,00

51,99

0,50

Автотранс

55,98

0,00

62,98

0,00

52,98

0,00

AMIC

55,83

0,00

57,82

0,00

52,86

0,00

VST

55,70

-0,10

50,80

0,40

UPG

55,40

1,50

57,40

1,50

53,40

1,50

Укрнафта

54,99

0,00

56,99

0,00

51,99

0,00

ZOG

54,50

0,00

56,00

0,00

51,50

0,00

Chipo

54,32

0,48

50,58

0,48

Mango

53,99

0,00

49,99

0,00

Катрал

53,99

0,00

49,99

0,00

Кворум

53,98

0,50

50,48

0,00

U.GO

53,90

0,00

50,90

0,00

Green Wave

53,90

0,50

51,90

0,50

RLS

53,90

0,00

55,00

0,00

49,80

0,00

Олас

53,50

0,00

49,99

0,00

SUNOIL

53,09

0,00

49,49

0,00

Маркет

52,99

0,00

53,49

0,00

48,99

0,00

Marshal

52,99

0,00

55,99

0,00

48,59

0,00

Motto

52,98

0,00

53,81

0,00

49,55

0,14

Укр-Петроль

52,90

0,00

49,40

0,00

БРСМ-Нафта

52,79

0,20

48,96

0,13

Фактор

52,00

0,00

46,40

0,50

Авантаж 7

51,95

0,00

48,95

0,00

Середня ціна в Україні

55,86

0,34

59,10

0,61

53,13

0,42
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1959
  0,1070
 0,25
EUR
 1
 43,9091
  0,5744
 1,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0060  0,12 0,28 42,7316  0,09 0,20
EUR 43,7080  0,34 0,80 44,5168  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,00 0,00 42,2700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес