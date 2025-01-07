Ціни на пальне у роздробі почали зростати

Динаміка гуртових цін на світлі нафтопродукти в Україні у грудні-січні 2024-2025 рр., грн/л

6 грудня низка мереж разом із преміальними збільшила ціни на пальне, що стало наслідком зростання акцизних ставок з 1 січня 2025 року. Якщо у вересні збільшення акцизу було нівельоване здешевшанням нафти, то зараз ціни на нафту зіграли проти. Їх зростання, акциз, авансовий внесок з податку на прибуток і валютний курс не лишили вибору операторам.

Станом на 6 січня ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 21 цент, або 0,3%, до $76,3 за барель, на тлі сильного долара США, занепокоєння з приводу санкцій і напередодні ключових економічних даних Федеральної резервної системи (ФРС) й відомостей про зарплату в США пізніше цього тижня, але до того демонстрували приріст протягом п'яти сесій.

Європейські котирування бензину 3 січня зросли порівняно з кінцем грудня у середньому на $20/т, або 0,76 грн/л, дизпального - на $7/т або 0,30 грн/л.

Водночас, як свідчать дані Мінфіну, долар на міжбанку з початку року зберігає висхідну динаміку і з 1 по 6 січня додав 0,27 грн/$, до 42,23 грн/$.

Згідно з законом № 3878-I, акциз на бензин зріс на 1,53 грн/л, на дизельне пальне - на 2 грн/л.

Враховуючи тільки ці чинники, з січня закупівельні ціни на «світлі» збільшилися на близько 2,30 грн/л кожний.

Ще одним нововведенням кінця 2024 року став авансовий внесок з податку на прибуток, який мережі почали платити ще у грудні. Його запровадження для одних пройде непомітно, а для інших є додатковим навантаженням на ціну літра пального. Зі слів одного з операторів, розмір навантаження залежить від проливів конкретної АЗС, але в середньому цей податок додає 0,80 грн/л. Це не стала величина, різниця ж залежно від мережі й місяця.

Гуртові ціни на пальне поки не відреагували повною мірою на нововведення січня через залишки старого ресурсу і низьку активність на свята. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», вартість бензину марки А-95 із 31 грудня по 6 січня збільшилася на 1,61 грн/л, до 46,92 грн/л, дизельного пального - на 1,17 грн/л, до 45,89 грн/л.

Водночас бензин А-95 у роздробі в середньому додав 34 коп./л, до 55,86 грн/л, дизпальне - 42 коп./л, до 53,13 грн/л.

У преміальних - ОККО, WOG і SOCAR - вартість усієї лінійки пального зросла на 1 грн/л, до 58,99 грн/л для А-95 і 56,99 грн/л для дизпального.

Найбільше у середньому - на 1,50 грн/л, до 53,40 грн/л - здорожчали «світлі» на стелах UPG. Тим самим мережа скоротила різницю між преміальними на 50 коп./л, з 4,09 грн/л до 3,59 грн/л.

1 грн/л до ціни на бензин додали KLO, Ovis і Neftek. У решти приріст становив 20-50 коп./л (див. табл.).

Також на 1 грн/л на станціях KLO збільшилася і вартість дизпального. На АЗК Ovis, VostokGaz, Neftek, Green Wave, «Фактор» і Chipo середня ціна зросла на 48-50 коп./л.

«Ми орієнтуємося на конкурентів, тому поки несуттєво підіймали ціни, але зважаючи на те, що ще додався акциз і виросла вартість нафти, у січні ціни на стелах ростимуть», - прокоментували в одній із регіональних мереж на заході країни.

Наразі мережі мають змогу замортизувати негативні чинники зростання. Проте протягом тижня-двох, за прогнозами представників операторів, ціни на пальне на стелі все ж таки відіграють зростання акцизу.

«Це залежить від того, як швидко будуть «вимиватися» залишки минулого року, й що буде з цінами на зовнішньому ринку», - зазначили в одній із паливних компаній.

Останнім часом проливи на станціях переважно зберігають нисхідну динаміку. Особливо у новорічні свята, які оператори вважають найгіршим часом року, зважаючи на реалізацію.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК із 31 грудня по 6 січня 2024 р., грн/л: