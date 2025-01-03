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АНАЛІТИКА

Нафта пішла в невеликий мінус, Brent на рівні $75,9 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зниження вдень у п'ятницю.

Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:07 EET становили $75,85 за барель, що на $0,08 (0,11%) нижче рівня закриття попередніх торгів.

Ціна ф'ючерсів на марку WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися до цього часу на $0,06 (0,08%) - до $73,07 за барель.

Перспективи нафтового ринку цього року залишаються невизначеними на тлі очікувань профіциту і можливого відновлення обсягів видобутку країнами ОПЕК+, а також оптимізму щодо економіки Китаю, пише Trading Economics.

Крім того, трейдери уважно стежать за геополітичними подіями, включно з можливими наслідками повернення Дональда Трампа в Білий дім.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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