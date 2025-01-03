Нафта продовжує зростати на оптимізмі щодо підтримки економічного зростання

Ціни на нафту продовжили зростання в п'ятницю після закриття на найвищому рівні за останні два місяці на попередній сесії на тлі сподівань на те, що уряди країн світу можуть посилити політичну підтримку для відродження економічного зростання, що підніме попит на паливо.

О 06:20 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 22 центи, або на 0,3%, до 76,15 долара за барель, після того, як у четвер досягли найвищого рівня з 25 жовтня. Американська нафта WTI подорожчала на 25 центів, або на 0,3%, до 73,38 долара за барель, досягнувши в четвер найвищого рівня з 14 жовтня.

Обидва контракти демонструють друге тижневе зростання після того, як інвестори повернулися з відпусток, покращуючи ліквідність торгівлі.

Промислова активність в Азії, Європі та США завершила 2024 рік на м'якій ноті, оскільки очікування на Новий рік погіршилися через зростання торгових ризиків, пов'язаних з майбутнім поверненням Дональда Трампа на посаду президента США і крихким відновленням економіки Китаю.

«Грудневі індекси ділової активності в Азії були неоднозначними, але ми продовжуємо очікувати, що виробнича активність і зростання ВВП в регіоні залишаться стриманими в найближчій перспективі», - зазначають аналітики Capital Economics, посилаючись на дані індексів менеджерів із закупівель, опубліковані в четвер.

«Враховуючи те, що в більшості країн зростання буде повільним, а інфляція нижче цільового рівня, ми вважаємо, що центральні банки в Азії продовжуватимуть пом'якшувати політику».

Зниження процентних ставок повинно стимулювати економічне зростання, що призведе до збільшення споживання палива.

Інвестори очікують подальшого зниження процентних ставок Федеральним резервом цього року для підтримки економіки США, в той час як президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв більш активну політику для сприяння зростанню.

«Оскільки економічна траєкторія Китаю буде відігравати ключову роль у 2025 році, надії покладаються на державні заходи стимулювання, які сприятимуть збільшенню споживання і зростанню попиту на нафту в найближчі місяці», - сказав аналітик StoneX Алекс Ходс (Alex Hodes).

Ринок також очікує майбутніх цін на нафту від найбільшого експортера нафти Саудівської Аравії. Саудівська Аравія може підвищити ціни на нафту для азійських покупців у лютому вперше за три місяці, слідом за зростанням цін на близькосхідну нафту минулого місяця, кажуть трейдери.

У США, найбільшому споживачі нафти в світі, запаси бензину і дистилятів підскочили минулого тижня, оскільки нафтопереробні заводи наростили виробництво, хоча попит на паливо досяг дворічного мінімуму.

Запаси нафти впали менше, ніж очікувалося, на 1,2 млн барелів до 415,6 млн барелів минулого тижня порівняно з очікуваннями аналітиків, які прогнозували зниження на 2,8 млн барелів.

Трейдери уважно стежать за останніми прогнозами погоди, оскільки очікування похолодання в США і Європі протягом наступних тижнів може підвищити попит на дизельне паливо як замінник природного газу для опалення.

Інвестори також готуються до президентства Трампа напередодні його інавгурації 20 січня.

«Мита Трампа щодо Китаю та їхній вплив на світову структуру попиту будуть мати вирішальне значення для цін на нафту в 2025 році», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.