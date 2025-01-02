Нафта зростає, оскільки інвестори повертаються зі свят і очікують на відновлення Китаю

Ціни на нафту зросли в четвер, в перший день торгів 2025 року, оскільки інвестори, які повертаються зі свят, з обережністю спостерігали за відновленням економіки Китаю і попиту на паливо після обіцянки президента Сі Цзіньпіна сприяти зростанню.

О 07:47 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 17 центів, або на 0,06%, до 74,82 долара за барель після того, як у вівторок, останній торговий день у 2024 році, вони зросли на 65 центів. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 19 центів, або на 0,26%, до 71,91 долара за барель після закриття на 73 центи вище на попередній сесії.

У вівторок у своєму новорічному зверненні голова КНР Сі Сі заявив, що країна буде проводити більш активну політику для сприяння зростанню в 2025 році.

Згідно з опитуванням приватного сектора Caixin / S & P Global, проведеним в четвер, виробнича активність в Китаї зросла в грудні, але більш повільними темпами, ніж очікувалося, на тлі побоювань щодо перспектив торгівлі і ризиків, пов'язаних з митами, запропонованими обраним президентом США Дональдом Трампом.

Дані перегукуються з офіційним опитуванням, опублікованим у вівторок, яке показало, що виробнича активність в Китаї майже не зросла в грудні, хоча сфера послуг і будівництво відновилися. Ці дані свідчать про те, що політичні стимули просочуються в деякі сектори, оскільки Китай готується до нових торгових ризиків.

Трейдери повертаються за свої робочі місця і, ймовірно, зважують більш високі геополітичні ризики, а також вплив Трампа, який керує американською економікою, порівняно з впливом мит, сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

«Завтрашній випуск виробничих показників ISM США буде ключовим для наступного руху нафти», - додав Сикамор.

Сикамор зазначив, що тижневий графік WTI закручується в більш вузький діапазон, що свідчить про наближення великого руху.

«Замість того, щоб намагатися передбачити, в який бік відбудеться прорив, ми схиляємося до того, щоб дочекатися прориву, а потім піти за ним», - додав він.

Інвестори також очікують щотижневих даних про запаси нафти в США від Управління енергетичної інформації, які були відкладені до четверга через новорічні свята.

Очікується, що запаси сирої нафти і дистилятів в США знизилися минулого тижня, в той час як запаси бензину, ймовірно, зросли, як показало розширене опитування Reuters, проведене у вівторок.

Попит на нафту в США в жовтні зріс до найвищого рівня з часів пандемії - 21,01 млн барелів на добу, що приблизно на 700 000 барелів на добу більше, ніж у вересні, свідчать дані EIA, опубліковані у вівторок.

Видобуток нафти найбільшим світовим виробником зріс до рекордних 13,46 млн барелів на добу в жовтні, що на 260 000 барелів на добу більше, ніж у вересні, йдеться у звіті.

У 2025 році ціни на нафту, ймовірно, будуть стримуватися в районі 70 доларів за барель, знижуючись вже третій рік після падіння на 3% в 2024 році, оскільки слабкий попит в Китаї і зростання світових поставок нівелюють зусилля ОПЕК+ по підтримці ринку, показало щомісячне опитування Reuters.