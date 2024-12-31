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Ціни на пальне у більшості мереж залишалися стабільними
17:56 30.12.2024 |
На заправних станціях консолідованої мережі «Приват» у центральних і східних регіонах країни відсутнє дизпальне. Про це свідчать дані з інтерактивної карти у додатку мережі «Jet!».
Загалом у мережі дизельне пальне присутнє на 10 АЗС у західних і південних областях із загальних 455 по країні, розміщених на карті додатку. Всю лінійку пального можна придбати на 5 станціях у західному регіоні країни.
Водночас вартість пального у мережі не змінилася і становить 50,99-52,49 грн/л залежно від області. Через додаток можна придбати за 49,99 грн/л.
Вартість пального на АЗК «Привату» з 23 по 30 грудня 2024 р., грн/л
|
Область
|
А-95
|
ДП
|
LPG
|
23.12.24
|
30.12.24
|
Зм.
|
23.12.24
|
30.12.24
|
Зм.
|
23.12.24
|
30.12.24
|
Зм.
|
Вінницька
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
‒
|
‒
|
36,98
|
36,98
|
0,00
|
Волинська
|
55,89
|
55,89
|
0,00
|
‒
|
50,99
|
‒
|
36,98
|
36,98
|
0,00
|
Дніпропетровська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
50,99
|
‒
|
36,99
|
36,99
|
0,00
|
Донецька
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
‒
|
‒
|
|
|
|
Житомирська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
‒
|
‒
|
36,99
|
36,99
|
0,00
|
Закарпатська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
52,49
|
52,49
|
0,00
|
36,99
|
36,99
|
0,00
|
Запорізька
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
52,99
|
‒
|
|
|
|
Івано-Франківська
|
55,89
|
55,89
|
0,00
|
51,99
|
51,99
|
0,00
|
36,99
|
36,99
|
0,00
|
Київська
|
56,99
|
56,49
|
0,50
|
‒
|
52,99
|
‒
|
36,99
|
36,99
|
0,00
|
Кіровоградська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
‒
|
‒
|
36,98
|
36,98
|
0,00
|
Львівська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
52,99
|
‒
|
|
|
|
Миколаївська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
51,48
|
‒
|
36,96
|
36,96
|
0,00
|
Одеська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
50,99
|
50,99
|
0,00
|
36,96
|
36,96
|
0,00
|
Полтавська
|
56,98
|
56,98
|
0,00
|
‒
|
50,99
|
‒
|
36,98
|
36,98
|
0,00
|
Рівненська
|
55,89
|
55,89
|
0,00
|
‒
|
‒
|
‒
|
36,98
|
36,98
|
0,00
|
Сумська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
52,49
|
‒
|
|
|
|
Тернопільська
|
56,19
|
56,19
|
0,00
|
‒
|
‒
|
‒
|
36,99
|
36,99
|
0,00
|
Харківська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
51,99
|
‒
|
36,98
|
36,98
|
0,00
|
Хмельницька
|
56,19
|
56,19
|
0,00
|
‒
|
‒
|
‒
|
36,99
|
36,99
|
0,00
|
Черкаська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
52,99
|
‒
|
|
|
|
Чернігівська
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
‒
|
‒
|
|
|
|
Чернівецька
|
55,99
|
55,99
|
0,00
|
‒
|
‒
|
‒
|
36,99
| 36,99
Погіршилася ситуація і з наявністю бензину й скрапленого газу. Це пальне є на 80 і 33 станціях відповідно, або 18% і 7% від загальної кількості АЗС. Трохи більше як два тижні тому бензин був присутній на 44% заправках мережі, автогаз - на 17%.
Зі слів учасників ринку, проблеми з ресурсом в оператора пов'язані з браком обігових коштів.
Стабільність на ринку пального
Загалом за тиждень, із 23 по 30 грудня, ціни на пальне у більшості мереж залишалися стабільними. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня вартість бензину А-95 і скрапленого газу майже не змінилася і становить 55,54 грн/л і 35,44 грн/л відповідно. Дизель додав 11 коп./л, до 52,66 грн/л.
Після здорожчання дизпального на ОККО й WOG на 1 грн/л підтягнули свої ціни і в UPG, SOCAR, «Рур груп». Найбільше - на 2 грн/л - зросла вартість пального на заправках «Паралелі» у Запорізькій і Київській областях. Наразі у цих регіонах на заправках оператора ціни на бензин і дизель однакові: 55,99 грн/л.
Попри динаміку на ринку на станціях «БРСМ-Нафта» за тиждень середня вартість кожного виду пального знизилася (див. табл.), що переважно обумовлено зниженням на 2 грн/л бензину і дизпального й на 1 грн/л скрапленого газу у Черкаській області.
З 1 січня паливний ринок чекає чергове зростання акцизу: бензин додасть 1,50 грн/л, дизпальне - 2 грн/л, газ - 1,30 грн/л. Але на тлі низького сезону за рахунок рентабельності оператори можуть певний час утримувати ціни від зростання. Наскільки вистачить маржі, залежить від зовнішнього ринку, який наразі поступово зростає.
Станом на 30 грудня спред між гуртом і роздробом на бензин становить 9,77 грн/л (за тиждень мінус 27 коп./л), на дизпальне - 8,04 грн/л (-46 коп./л), на LPG - 4,24 грн/л (-47 коп./л).
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 23 по 27 грудня 2024 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
30.12.24
|
Зм.
|
30.12.24
|
Зм.
|
30.12.24
|
Зм.
|
30.12.24
|
Зм.
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
36,99
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,99
|
1,00
|
36,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
36,98
|
0,00
|
Shell
|
57,82
|
0,00
|
60,49
|
0,00
|
54,89
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Neftek
|
56,99
|
0,00
|
59,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Паралель
|
56,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
1,33
|
34,09
|
0,00
|
KLO
|
56,59
|
0,00
|
57,29
|
0,00
|
55,09
|
0,00
|
36,69
|
0,00
|
Рур груп
|
56,29
|
1,00
|
|
|
54,49
|
1,00
|
35,00
|
0,00
|
Авіас
|
56,09
|
0,02
|
|
|
51,82
|
0,00
|
36,98
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
55,99
|
0,00
|
|
|
51,99
|
0,00
|
34,79
|
-0,20
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
62,98
|
0,00
|
52,98
|
0,00
|
34,98
|
0,00
|
AMIC
|
55,83
|
0,00
|
57,82
|
0,00
|
52,75
|
0,05
|
35,26
|
0,02
|
VST
|
55,80
|
0,00
|
|
|
50,40
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
Ovis
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
50,49
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
Укрнафта
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
34,23
|
-0,03
|
ZOG
|
54,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
51,50
|
0,50
|
35,00
|
0,00
|
Mango
|
53,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
33,77
|
0,00
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
50,90
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
RLS
|
53,90
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
49,80
|
0,00
|
34,70
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
51,90
|
1,00
|
35,02
|
0,00
|
Chipo
|
53,83
|
0,40
|
|
|
50,10
|
0,37
|
33,94
|
0,00
|
Олас
|
53,50
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
33,89
|
0,00
|
Кворум
|
53,48
|
0,00
|
|
|
50,48
|
0,00
|
33,28
|
0,00
|
Green Wave
|
53,40
|
0,00
|
|
|
51,40
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
53,09
|
2,19
|
|
|
49,49
|
-0,31
|
33,40
|
0,50
|
Маркет
|
52,99
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
33,89
|
0,00
|
Marshal
|
52,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
48,59
|
0,00
|
33,51
|
0,16
|
Motto
|
52,98
|
0,00
|
53,81
|
0,00
|
49,41
|
0,07
|
34,05
|
0,14
|
БРСМ-Нафта
|
52,72
|
-0,13
|
|
|
48,89
|
-0,20
|
33,69
|
-0,11
|
Авантаж 7
|
51,95
|
0,00
|
|
|
48,95
|
0,00
|
33,25
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
55,54
|
0,01
|
58,49
|
0,00
|
52,66
|
0,11
|
35,44
|
0,01
|
|
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