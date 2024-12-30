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Нафта дорожчає, ціна Brent - $74,4 за барель
15:57 30.12.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок зростають під час торгів у понеділок за низької активності торгівлі.
Котирування лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:29 EET збільшилися на $0,23 (на 0,3%) - до $74,4 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на 14:32 кч подорожчали на $0,32 (на 0,45%) і коштували $70,92 за барель.
Увага інвесторів зміщується на перспективи 2025 року, зазначає Trading Economics.
Впевненість трейдерів у тому, що наступного року нафтовий ринок зіткнеться з надлишком пропозиції, посилюється. Це ускладнить ОПЕК+ відновлення колишніх обсягів видобутку, вважають експерти.
Побоювання щодо слабких темпів зростання економіки Китаю і відповідно попиту на нафту з боку найбільшого світового імпортера чинитимуть додатковий тиск на ціни.
Крім того, інвестори чекають, які кроки зробить обраний президент США Дональд Трамп після повернення в Білий дім 20 січня.
Тим часом геополітична напруженість на Близькому Сході зберігається, що надає певну підтримку нафтовому ринку.
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