Нафта впевнено дорожчає, Brent біля $73,8 за барель

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю вдень упевнено зростають.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:38 EET подорожчали на 55 центів (0,75%) - до $73,81 за барель.

Котирування лютневих контрактів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 60 центів (0,86%) - до $70,22 за барель.

Ринок очікує офіційних даних про запаси палива в США, які будуть оприлюднені в п'ятницю о 20:00 EET. Публікацію звіту було перенесено на два дні через різдвяні свята. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що звіт Міненерго вкаже на зниження запасів нафти на 2 млн барелів.

Раніше Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень впали на 3,2 млн барелів.

Окрім того, підтримку котируванням надають сподівання на нові заходи стимулювання економіки Китаю. Раніше ЗМІ з посиланням на джерела написали, що влада КНР погодила випуск спеціальних держоблігацій на рекордні 3 трлн юанів ($411 млрд) у 2025 році. Надходження від продажу паперів будуть спрямовані на субсидії для стимулювання споживання, модернізацію обладнання підприємств та інвестиції в просунуті галузі, де велику роль відіграють інновації.

Крім того, Світовий банк напередодні поліпшив короткострокові прогнози для економіки Китаю. Прогноз зростання ВВП КНР у 2025 році підвищили на 0,4 відсоткового пункту, до 4,5%, на 2024 рік - на 0,1 п.п., до 4,9%.

Експерти СБ позитивно оцінили обіцянки керівництва Китаю посилити підтримку соціальної сфери та споживання, а також провести реформи податково-бюджетної сфери.