Ціни на нафту налаштовані на тижневе зростання на оптимізмі щодо стимулювання Китаю

Ціни на нафту мало змінилися в п'ятницю, але були налаштовані на тижневе зростання на тлі оптимізму щодо того, що зусилля зі стимулювання економіки сприятимуть відновленню в Китаї, але сильніший долар обмежив зростання.

О 7:35 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2 центи до $73,24 за барель. Американська нафта WTI коштувала 69,61 долара, що на 1 цент менше, ніж на закриття в четвер. Однак, в тижневому вимірі Brent подорожчала на 0,4%, а WTI - на 0,2%.

Світовий банк у четвер підвищив прогноз економічного зростання Китаю в 2024 і 2025 роках, але попередив, що низька довіра домогосподарств і бізнесу, а також зустрічні вітри в секторі нерухомості будуть продовжувати його знижувати в наступному році.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, переглянув оцінку свого валового внутрішнього продукту на 2023 рік у бік підвищення на 2,7%, але також заявив, що ця зміна не матиме значного впливу на зростання цього року.

Китайська влада погодилася випустити наступного року спеціальні казначейські облігації на суму 3 трильйони юанів (411 мільярдів доларів), повідомило цього тижня агентство Reuters з посиланням на джерела, оскільки Пекін посилює фіскальні стимули для відродження економіки, що хитається.

Однак сильніший долар США тиснув на ціни на нафту і обмежив зростання. Цього кварталу долар США подорожчав приблизно на 7% і залишився на майже дворічному піку проти основних конкурентів після того, як Федеральна резервна система США повідомила про повільніше зниження ставок у 2025 році.

Сильніший долар робить нафту дорожчою для власників інших валют.

Останній щотижневий звіт про запаси в США від галузевої групи Американського інституту нафти показав, що запаси сирої нафти впали минулого тижня на 3,2 млн барелів, повідомили у вівторок джерела на ринку.

Трейдери будуть чекати, чи підтвердить зниження офіційний звіт про запаси від Управління енергетичної інформації США. Дані EIA мають бути опубліковані о 13:00 за східним часом (18:00 за Гринвічем) у п'ятницю, пізніше, ніж зазвичай, через різдвяні свята.

Аналітики, опитані Reuters, очікують, що запаси сирої нафти скоротяться приблизно на 1,9 млн барелів за тиждень до 20 грудня, тоді як запаси бензину і дистилятів зменшаться на 1,1 млн барелів і 0,3 млн барелів відповідно.