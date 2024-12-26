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Ціни на LPG невпевнено зростають напередодні збільшення акцизу

Ціни на LPG невпевнено зростають напередодні збільшення акцизу

 Динаміка середніх цін на LPG в Україні у грудні 2024 р., грн/т

Скраплений газ продовжує дорожчати напередодні зростання акцизу з 1 січня 2025 року. 25 грудня на Українській енергетичній біржі його вартість збільшилася на 1 833 грн/т, до 55 606 грн/т. Трейдери одразу відреагували на торги, збільшивши вартість пропозицій на 300-1 000 грн/т.

Аукціон розпочався активно і з початкових 53 652 грн/т «Укрнафти» й 53 966 грн/т «Укргазвидобування» газ здорожчав до 53 500-57 232 грн/т і 55 570-57 456 грн/т відповідно. Нижні межі діапазонів відповідають цінам на залізничні партії ресурсу, обсяги яких становили 316 т з 4,2 тис. т запропонованих (на 32% менше, ніж тижнем раніше).

Більшість учасників торгів не розраховувала на таке зростання і вважає ціну завищеною. «Так, як по Києву були пропозиції за 56 000 грн/т і нижче, то не чекали, що аукціонні ціни перевищать 55 500 грн/т», - розповіли в одній із великих паливних мереж.

«Попит розігнав ціну, але через те, що всі з газом і термін вивозу до 31 грудня, на певних обсягах торги зупинилися. Тому залишки, а це близько 30 лотів, уже продавали за 53 510-54 500 грн/т», - додав інший учасник торгів.

Зі слів представників паливних компаній, причин для такого зростання може бути кілька: зменшення постачань найближчим часом і зростання акцизу з 1 січня.

Станом на обід 26 грудня, згідно з даними сервісу єЧерга, на польсько-українському кордоні час очікування у черзі на виїзд з країни становить нуль хвилин: у черзі стоїть 8-17 авто і 15 авто порожніх залежно від прикордонного переходу. «Це насторожує. Як і прогнозували, ніхто під акциз не збирається закладатись, але, мабуть, перестарались», - зазначив один із трейдерів з центрального регіону.

Зниження автообсягів фіксувалося і минулого тижня. Тоді партії газовозами зменшилися на 25%, до 5,73 тис. т. Як повідомляв enkorr, основні втрати понесла Польща через зростання цін.

На південь хоч і очікується надходження ресурсу до Нового року, але через шторм вантажі туди доставляються з відчутною затримкою.

Поки на ринку ресурсу більше, ніж достатньо. Минулого тижня імпорт продукту зріс на 13% порівняно з тижнем раніше, до 19,37 тис. т, завдяки збільшенню відвантажень залізницею і на південні термінали. Слід зазначити, що «БРСМ-Нафта» знову завезла газ із MOL Hungarian Oil & Gas зі збільшеним містом сірки (від 188 до 293 мг/кг при нормі 50 мг/кг).

У січні трейдери розраховують на зниження імпортних цін, але зростання акцизу на 25 €/1 000 л (майже 2 500 грн/т) може його нівелювати. Крім того, у січні можливі перебої з імпортом через набуття чинності 24 грудня законом про МЗНН. Так, Міненерго протягом січня 2025 року очікує на акредитацію операторів ринку у системі репортингу і тестовий режим формування мінімальних запасів при імпорті нафтопродуктів.
За матеріалами: EnKorr
 

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