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Нафта перейшла до зростання, Brent вище $74 за барель
14:19 26.12.2024 |
Ціни на нафту перейшли до зростання вдень у четвер на сигналах скорочення запасів палива в США і надіях на нові стимули в Китаї.
Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:07 EET подорожчали на $0,42 (0,57%), до $74,4 за барель.
Котирування лютневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,39 (0,56%), до $70,49 за барель.
У середу торги нафтовими ф'ючерсами не проводилися у зв'язку зі святкуванням католицького Різдва.
Американський інститут нафти (API) раніше повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень впали на 3,2 млн барелів.
Тим часом міністерство енергетики США через свята перенесло публікацію офіційних даних про запаси на 20:00 к. ч. п'ятниці. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що звіт Міненерго вкаже на зниження запасів нафти на 1,6 млн барелів.
На початку тижня ЗМІ із посиланням на джерела написали, що влада КНР погодила випуск спеціальних держоблігацій на рекордні 3 трлн юанів ($411 млрд) у 2025 році. Надходження від продажу паперів будуть спрямовані на субсидії для стимулювання споживання, модернізацію обладнання підприємств та інвестиції в просунуті галузі, де велику роль відіграють інновації.
"Два фактори підтримують нафту, - зазначив Джованні Стауново з UBS. - По-перше, пропозиції на ринку все ще недостатньо. По-друге, є очікування подальших фіскальних і монетарних стимулів у Китаї".
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