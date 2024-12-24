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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується близько $73,4 за барель

 

Ціни на нафту підвищуються у вівторок на тлі слабкої активності торгів перед різдвяними святами.

У середу біржі США, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших країн Європи, а також Гонконгу, Південної Кореї та Австралії, будуть закриті через Різдво. Багато майданчиків залишаться закритими і в четвер.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET становить $73,35 за барель, що на $0,72 (0,99%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,68 (0,98%), до $69,92 за барель.

Нафтовий ринок, ймовірно, триматиметься у вузькому діапазоні під час святкового періоду, оскільки інвестори не стануть грати на підвищення або зниження цін без чітких сигналів на 2025 рік, пише The Wall Street Journal.

Цього тижня трейдери оцінюватимуть щотижневий звіт про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, який вийде в четвер.

Надалі ринок чекатиме нових кроків Дональда Трампа, який вступить на посаду президента США 20 січня. Раніше цього тижня він зажадав від адміністрації Панамського каналу знизити плату за прохід суден цим маршрутом. В іншому випадку Вашингтон може відновити контроль над цим об'єктом, заявив Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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