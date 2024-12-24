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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають в умовах низької активності передріздвяних торгів

 

Ціни на нафту зросли у вівторок, відігравши втрати попередньої сесії, завдяки дещо позитивним ринковим прогнозам на короткострокову перспективу і сильним економічним даним США, незважаючи на низьку активність торгів напередодні різдвяних свят.

О 06:22 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 33 центи, або на 0,5%, до 72,96 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 29 центів, або на 0,4%, до 69,53 долара за барель.

Аналітики FGE заявили, що очікують, що в короткостроковій перспективі ціни на нафту будуть коливатися навколо поточних рівнів, «оскільки активність на паперових ринках знижується під час сезону відпусток, а учасники ринку залишаються в стороні, поки не отримають більш чіткого уявлення про світові баланси нафти в 2024 і 2025 роках».

Зміни попиту і пропозиції в грудні поки що підтримують їхній поточний менш «ведмежий» погляд, зазначають аналітики.

«З огляду на те, наскільки коротким є паперовий ринок з точки зору позиціонування, будь-який збій у постачанні може призвести до висхідних стрибків у структурі», - додали вони.

Деякі інші аналітики також вказали на ознаки позитивного прогнозу для нафти на наступні кілька місяців.

«Рік закінчується тим, що консенсус основних агентств щодо довгострокових балансів рідких вуглеводнів у 2025 році починає руйнуватися», - зазначив Ніл Кросбі, помічник віце-президента Sparta Commodities з питань нафтової аналітики, у своїй замітці. «Короткостроковий енергетичний прогноз (STEO) EIA нещодавно змінив прогноз щодо запасів рідких вуглеводнів у 2025 році на нейтральний, незважаючи на те, що наступного року ОПЕК+ поверне на ринок певну кількість барелів нафти».

Хороші економічні перспективи Сполучених Штатів, найбільшого споживача нафти у світі, також підтримують ціни.

Нові замовлення на ключові капітальні товари американського виробництва різко зросли в листопаді на тлі високого попиту на машинобудування, в той час як продажі нових будинків також відновилися, що свідчить про те, що американська економіка стоїть на міцному фундаменті наприкінці року.

У більш короткостроковій перспективі трейдери шукають ознаки попиту в США в даних про запаси сирої нафти і палива, які будуть опубліковані галузевою групою Американського інституту нафти у вівторок.

Аналітики, опитані Reuters, в середньому оцінили, що запаси сирої нафти впали приблизно на 2 мільйони барелів за тиждень до 20 грудня, що свідчить про здоровий попит. Управління енергетичної інформації має оприлюднити свої дані в п'ятницю.
За матеріалами: investing.com
 

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