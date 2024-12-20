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Ціни на нафту втрачають понад 1%, Brent торгується на рівні $72,1 за барель
14:23 20.12.2024 |
Ціни на нафту втрачають понад 1% на торгах у п'ятницю і завершують тиждень у мінусі на тлі побоювань щодо перспектив глобального попиту.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET становить $72,1 за барель, що на $0,78 (1,07%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали в ціні до цього часу на $0,77 (1,11%), до $68,61 за барель.
Від початку тижня як Brent, так і WTI втратили в ціні понад 3%.
Аналітики JPMorgan, думку яких наводить The Wall Street Journal, прогнозують надлишок нафти на світовому ринку в розмірі 1,2 млн барелів на добу 2025 року і 900 тис. б/д 2026 року.
Тим часом найбільша нафтопереробна компанія Китаю Sinopec очікує зниження попиту на бензин і дизельне пальне в країні в поточному і в наступні роки у зв'язку з активним впровадженням електромобілів. Інститут економіки та розвитку Sinopec також підтвердив минулорічний прогноз, згідно з яким, попит на нафту в Китаї досягне піку на рівні 800 млн тонн на рік не пізніше 2027 року.
Тиск на ринок цього тижня чинили підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яка опустила базову ставку на 25 базисних пунктів, але дала «яструбині» сигнали. Нові медіанні прогнози керівників ФРС припускають, що наступного року ставка буде знижена менше, ніж очікувалося раніше.
"Відхід інвесторів від ризиків, викликаних зміною позиції Федрезерву на більш "яструбину", позначається на цінах на нафту, як і зміцнення долара США, - говорить аналітик IG Asia Pte Їп Джун Ронг. - Невизначеність щодо перспектив глобального попиту залишається ключовим фактором, що чинить тиск на ринок.
Трейдери також оцінюють заяви обраного президента США Дональда Трампа. Він пригрозив підвищити мита на імпорт європейських товарів, якщо країни ЄС не збільшать обсяги закупівель американських нафти і газу.
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