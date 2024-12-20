Нафта падає через занепокоєння щодо зростання попиту та сильний долар

Ціни на нафту впали в п'ятницю через побоювання щодо зростання попиту в 2025 році, особливо в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти, що призвело до того, що світові нафтові індекси за підсумками тижня знизилися майже на 3%.

О 06:20 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 41 цент, або на 0,56%, до 72,47 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 39 центів, або на 0,56%, до 68,99 долара за барель.

Китайська державна нафтопереробна компанія Sinopec заявила в своєму щорічному енергетичному огляді, опублікованому в четвер, що імпорт нафти в Китай може досягти піку вже в 2025 році, а споживання нафти в країні досягне піку до 2027 року, оскільки попит на дизельне паливо і бензин ослабне.

«Ціни на нафту перебувають у фазі тривалої консолідації, оскільки ринок наближається до кінця року під впливом невизначеності щодо зростання попиту на нафту», - сказав Емріл Джаміль, старший спеціаліст з досліджень LSEG.

Він додав, що ОПЕК+ вимагатиме дисципліни поставок, щоб підняти ціни і заспокоїти нерви ринку, який постійно переглядає свої прогнози зростання попиту. Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, разом звані ОПЕК+, нещодавно п'ятий місяць поспіль знизили прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 році.

Тим часом, зростання курсу долара до дворічного максимуму також вплинуло на ціни на нафту після того, як Федеральна резервна система США заявила, що буде обережною щодо зниження процентних ставок у 2025 році.

Сильніший долар робить нафту дорожчою для власників інших валют, тоді як повільніший темп зниження ставок може сповільнити економічне зростання і скоротити попит на нафту.

J.P. Morgan вважає, що ринок нафти перейде від балансу в 2024 році до профіциту в 1,2 млн барелів на добу (б/д) у 2025 році, оскільки банк прогнозує, що в 2025 році зростання в країнах, які не входять в ОПЕК+, збільшиться на 1,8 млн б/д, а видобуток в ОПЕК залишиться на поточному рівні.

Як повідомило в четвер агентство Bloomberg, країни «Великої сімки» розглядають шляхи посилення цінового обмеження на російську нафту, наприклад, шляхом повної заборони або зниження цінового порогу.

Росія ухилилася від обмеження ціни на нафту в 60 доларів за барель, запровадженого в 2022 році, використовуючи свій «тіньовий флот» кораблів, проти якого ЄС і Великобританія останніми днями запровадили додаткові санкції.