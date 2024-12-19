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АНАЛІТИКА

Нафта відступає через побоювання щодо попиту після сигналу ФРС про уповільнення темпів пом'якшення

 

Ціни на нафту впали на торгах в Азії в четвер після того, як Федеральна резервна система США повідомила, що сповільнить темпи зниження процентних ставок у 2025 році, що може сповільнити економічне зростання і знизити попит на паливо.

О 07:15 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 47 центів, або на 0,6%, до 72,92 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 39 центів, або на 0,6%, до 70,19 долара.

Зниження перекреслило більшу частину зростання цін на еталонні контракти з середи, коли ціни встановилися на більш високому рівні, оскільки запаси нафти в США скоротилися, а Федеральна резервна система США знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів, як і очікувалося.

Ціни ослабли після того, як американські центральні банки опублікували прогнози, в яких закликали до зниження процентних ставок на два чверть пункту в 2025 році через побоювання щодо зростання інфляції. Це на півпункту менше, ніж вони очікували у вересні.

Зниження ставок зменшує вартість запозичень, що може стимулювати економічне зростання і попит на нафту.

«Баланс попиту та пропозиції у 2025 році продовжує виглядати несприятливим, і прогнози щодо зростання попиту на нафту на понад 1,0 млн б/д у 2025 році, на нашу думку, виглядають перебільшеними. Навіть якщо ОПЕК+ продовжить утримувати видобуток, ринок все одно може бути в надлишку», - сказав керівник групи DBS Bank по роботі з енергетичним сектором Сувро Саркар.

Тим часом, хоча попит у першій половині грудня зріс у річному вимірі, його обсяги залишилися нижчими, ніж очікували деякі аналітики.

Аналітики JP Morgan у своїй записці зазначили, що зростання світового попиту на нафту в грудні виявилося на 700 000 барелів на добу меншим, ніж вони очікували, а з початку року світовий попит зріс на 200 000 барелів на добу менше, ніж вони прогнозували в листопаді 2023 року.

Офіційні дані Управління енергетичної інформації в середу показали, що запаси нафти в США впали на 934 000 барелів за тиждень до 13 грудня, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters, які прогнозували зниження на 1,6 мільйона барелів.

Хоча скорочення виявилось меншим, ніж очікувалось, ринок знайшов підтримку в даних, оскільки експорт нафти з США минулого тижня зріс на 1,8 млн барелів на добу до 4,89 млн барелів на добу.
За матеріалами: investing.com
 

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