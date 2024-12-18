Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $73,6 за барель

Ціни на нафту еталонних марок прискорили зростання вдень у середу. Інвестори очікують рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсоткової ставки та офіційних даних щодо запасів нафти в США.

Котирування лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 13:55 EET зросли на $0,43 (0,59%) - до $73,62 за барель.

Січневі ф'ючерси на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу подорожчали на $0,5 (0,71%) - до $70,58 за барель.

"Конструктивним фактором для ринку нафти стали дані Американського інституту нафти (API), що вийшли у вівторок і засвідчили скорочення запасів у країні за звітний тиждень на 4,7 млн барелів, тоді як ринок очікував їхнього скорочення на 1,6 млн", - зазначили аналітики ING.

Офіційні дані щодо запасів у США буде опубліковано о 17:30 EET у середу.

Перспектива запровадження додаткових санкцій проти нафтового експорту Росії та Ірану і збереження напруженості на Близькому Сході та в Європі також підтримують котирування, зазначають експерти банку.

Тим часом тиск на ціни продовжують чинити невпевненість у перспективах попиту на нафту в Китаї, який є її найбільшим імпортером, а також очікування збільшення пропозиції з боку країн, які не входять в ОПЕК+, зокрема США, де обраний президент Дональд Трамп обіцяв нарощувати видобуток вуглеводнів, пише Bloomberg.

Пізніше в середу завершиться дводенне засідання ФРС. Ринок оцінює ймовірність того, що регулятор знизить відсоткові ставки, у 95,4%, показують дані CME Group. Таке рішення може сприяти зростанню економіки і попиту на нафту.

Підсумки засідання ФРС будуть підведені о 21:00 к. ч.