Ціни на нафту мало змінилися напередодні рішення ФРС

Ціни на нафту торгуються у вузькому діапазоні на початку середи, оскільки інвестори зберігають обережність напередодні очікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

О 03:34 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 12 центів, або на 0,16%, до 73,31 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 11 центів, або на 0,16%, до 70,19 долара за барель.

Очікується, що в середу ФРС знизить процентні ставки втретє з початку циклу пом'якшення політики.

Більш важливими для нафтового ринку будуть будь-які коментарі щодо зміни процентної ставки в 2025 році, вважають аналітики.

«Прогнози щодо зниження ставок у 2025 році піддаються сумніву, особливо з урахуванням того, що Трамп планує повернутися 20 січня. Переважає думка, що політика Трампа може призвести до інфляції, що в поєднанні з побоюваннями щодо потенційного втручання в автономію Федеральної резервної системи змушує нафтових інвесторів зберігати обережність», - зазначає Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Зниження ставок зменшує вартість запозичень, що може стимулювати економічне зростання і попит на нафту.

У вівторок Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, додавши ще 33 судна з російського тіньового флоту, які використовуються для транспортування нафти або нафтопродуктів. Британія також наклала санкції на 20 суден за перевезення нелегальної російської нафти.

Нові санкції можуть спричинити подальшу волатильність цін на нафту, хоча поки що їм не вдалося витіснити Росію зі світової торгівлі нафтою.

За даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 13 грудня, скоротилися на 4,69 млн барелів, повідомило джерело. Запаси бензину зросли на 2,45 млн барелів, а запаси дистилятів - на 744 000 барелів, повідомило джерело.

Аналітики прогнозують, що американські енергетичні компанії викачали зі сховищ близько 1,6 млн барелів нафти протягом тижня, що закінчився 13 грудня, згідно з опитуванням Reuters, проведеним у вівторок.

Управління енергетичної інформації США опублікує дані про запаси нафти в середу.