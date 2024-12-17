Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується на рівні $73,24 за барель

Ціни на нафту еталонних марок прискорили зниження вдень у вівторок.

Котирування лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:22 EET знизилися на $0,67 (0,91%) - до $73,24 за барель.

Січневі ф'ючерси на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу подешевшали на $0,78 (1,1%) - до $69,93 за барель.

Тиск на котирування можуть чинити статдані Китаю, слабкість яких посилила побоювання трейдерів щодо попиту на нафту з боку найбільшого імпортера палива у світі. Роздрібні продажі в КНР у листопаді підвищилися на 3% у річному вираженні після зростання на 4,8% місяцем раніше.

"Хоч би яких заходів стимулювання вживали, споживачі на них не реагують, а без серйозних змін у сфері особистих витрат економічні успіхи Китаю пробуксовуватимуть", - пишуть аналітики PVM.

У PVM також звертають увагу на доповідь CNPC Economics & Technology Research Institute, де йдеться про те, що споживання нафти в Китаї 2023 року сягнуло піку, і прогнозується його зниження на 1,3% 2024 року.

Найважливішою подією для ринків цього тижня стане останнє цього року засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Трейдери оцінюють імовірність того, що за підсумками засідання 17-18 грудня ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів, у понад 97%, показують дані CME Group.

Зниження процентних ставок може підтримати ринок нафти через стимулювання економічного зростання і попиту на нафту.

Тим часом провідний фінансовий аналітик FxPro Олександр Купцикевич вважає, що останні два тижні торгів цього року можуть посилити спадний тренд на ринку WTI.

"До кінця року трейдери мають схильність фіксувати збитки, щоб оптимізувати податкові виплати", - зазначив він.

