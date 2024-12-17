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Уряд затвердив порядок моніторингу якості та безпеки нафтопродуктів
13:13 17.12.2024 |
Кабінет Міністрів України відповідно до закону "Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів" затвердив порядок здійснення моніторингу якості та безпеки нафтопродуктів в Україні.
Як повідомив у телеграм-каналі Тарас Мельничук, представник Кабміну у Верховній Раді, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Уряд також затвердив порядок здійснення моніторингу обсягів на ринках нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в Україні та Порядок функціонування та ведення електронної системи репортингу, що надасть змогу створити дієві механізми дослідження ринку нафтопродуктів, забезпечити відповідний рівень їхньої якості та безпечності й виконати взяті Україною зобов'язання згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Згідно з порядком здійснення моніторингу якості та безпечності нафтопродуктів в Україні визначено умови, підстави та процедуру збирання, оброблення, передавання, зберігання й узагальнення інформації щодо якості нафтопродуктів, що реалізуються на внутрішньому ринку, та відповідність показників якості та безпечності нафтопродуктів чинним Технічним регламентам, державним національним стандартам України.
Водночас згідно з порядком здійснення моніторингу обсягів на ринках нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні визначено умови, підстави та процедуру встановлення достовірного обсягу поставок нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу для їх кінцевого споживання на митній території України.
Своєю чергою, порядок функціонування та ведення електронної системи репортингу визначає мету створення, структуру, процедуру та вимоги щодо функціонування і доступу до інформації з використанням електронної системи репортингу.
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