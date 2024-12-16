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Ціни на нафту залишаються в мінусі, але відійшли від внутрішньоденних мінімумів, Brent близько $74 за барель
17:41 16.12.2024 |
Ціни на нафту залишаються в мінусі в понеділок, але піднялися з внутрішньоденних мінімумів.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:05 EET. становить $74,01 за барель, що на $0,48 (0,64%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,45 (0,63%), до $70,84 за барель.
Під час торгів ціна Brent опускалася до $73,7 за барель, WTI - до $70,37 за барель.
Тиск на ринок у понеділок чинили слабкі статдані з Китаю, які посилили побоювання трейдерів щодо можливого скорочення попиту на нафту в країні. Роздрібний продаж у КНР у листопаді підвищилися на 3% у річному вираженні після зростання на 4,8% місяцем раніше. Підйом було відзначено за підсумками 22-го місяця поспіль, проте темпи підвищення були мінімальними із серпня.
"Нафта дешевшає у зв'язку зі слабкими прогнозами для Китаю", - говорить Оле Хансен, відповідальний за стратегію на сировинних ринках у Saxo Bank A/S. Технічний підйом цін на нафту минулого тижня "не зміг залучити нових покупців, і це показує, що ринок залишився без кисню до кінця року", наводить слова експерта агентство Bloomberg.
Минулого тижня Brent додала в ціні 4,7%, WTI - 6,1% на тлі посилення геополітичної напруженості, а також оптимізму щодо китайських стимулів.
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