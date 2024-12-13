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АНАЛІТИКА

Нафта посилила зростання, Brent торгується вище $74 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок прискорили підйом вдень у п'ятницю і можуть завершити тиждень у плюсі.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 13:33 EET по $74,22 за барель, на $0,81 (1,1%) вище за ціну закриття четверга.

Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,79 (1,13%), до $70,81 за барель.

Підтримку цінам на нафту надають повідомлення ЗМІ про те, що в Білому домі обмірковують посилення санкцій щодо експорту нафти з Росії, а також заяви майбутнього радника з нацбезпеки США Майка Волтца про можливе посилення тиску на Іран після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа.

Тим часом влада Канади розглядає можливість введення експортних мит на основні товари, що експортуються до США, включно з ураном і нафтою, якщо Трамп виконає свою погрозу запровадити масштабні тарифи, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Тим часом прогноз Міжнародного енергетичного агентства, яке очікує, що пропозиція нафти на світовому ринку перевищуватиме попит на неї, обмежує зростання котирувань.

"Трейдери не хочуть підштовхувати ціни до зниження перед кінцем року" через побоювання щодо санкцій США, зазначив глава відділу досліджень сировинних і валютних ринків Kotak Securities Ltd. Аніндья Банерджі. Він вважає, що котирування нафти залишатимуться у вузькому діапазоні до вступу Трампа на посаду наприкінці січня.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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