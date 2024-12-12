Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту тримаються на рівні закриття попередньої сесії, Brent - $73,6 за барель

 

Ціни на нафту коливаються поблизу рівня закриття попередньої сесії під час торгів у четвер.

Ринок оцінює нові прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), а також сигнали можливого посилення санкцій щодо експорту російської та іранської нафти.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET становить $73,57 за барель, що на $0,05 (0,07%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,12 (0,17%), до $70,41 за барель.

МЕА, яке опублікувало в четвер щомісячний прогноз щодо ринку, знизило оцінку зростання попиту на нафту в 2024 році на 78 тис. барелів на добу (б/д) - до 0,84 млн б/д на добу і підвищило прогноз на 2025 рік на 90 тис. б/д - до 1,1 млн б/д.

Днем раніше ОПЕК погіршила прогнози попиту як на 2024, так і на 2025 рр.

Повідомлення ЗМІ про те, що адміністрація президента США Джо Байдена обмірковує більш жорсткі санкції щодо експорту російської нафти, надають підтримку нафтовому ринку в останні два дні.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в інтерв'ю Bloomberg TV, що достатня пропозиція на нафтовому ринку наразі, а також ослаблення глобального попиту »створюють можливості для вжиття подальших заходів" щодо російського нафтового сектора.

Тим часом, майбутній радник з нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа - Майк Уолтц, який виступив на Fox News, заявив, що Вашингтон повернеться до кампанії максимального тиску на Іран.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,03 0,07 41,9568  0,00 0,01
EUR 43,6252  0,01 0,03 44,3148  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,01 0,02 41,6900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес