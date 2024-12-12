Фінансові новини
- |
- 12.12.24
- |
- 17:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту тримаються на рівні закриття попередньої сесії, Brent - $73,6 за барель
14:17 12.12.2024 |
Ціни на нафту коливаються поблизу рівня закриття попередньої сесії під час торгів у четвер.
Ринок оцінює нові прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), а також сигнали можливого посилення санкцій щодо експорту російської та іранської нафти.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET становить $73,57 за барель, що на $0,05 (0,07%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,12 (0,17%), до $70,41 за барель.
МЕА, яке опублікувало в четвер щомісячний прогноз щодо ринку, знизило оцінку зростання попиту на нафту в 2024 році на 78 тис. барелів на добу (б/д) - до 0,84 млн б/д на добу і підвищило прогноз на 2025 рік на 90 тис. б/д - до 1,1 млн б/д.
Днем раніше ОПЕК погіршила прогнози попиту як на 2024, так і на 2025 рр.
Повідомлення ЗМІ про те, що адміністрація президента США Джо Байдена обмірковує більш жорсткі санкції щодо експорту російської нафти, надають підтримку нафтовому ринку в останні два дні.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в інтерв'ю Bloomberg TV, що достатня пропозиція на нафтовому ринку наразі, а також ослаблення глобального попиту »створюють можливості для вжиття подальших заходів" щодо російського нафтового сектора.
Тим часом, майбутній радник з нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа - Майк Уолтц, який виступив на Fox News, заявив, що Вашингтон повернеться до кампанії максимального тиску на Іран.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Єдиний спосіб зупинити війну – не покидати Україну
|ЗМІ: в РФ вбили конструктора, який модернізовував ракети
|НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% усупереч очікуванням ринку про збереження її на рівні 13%
|В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг – Гетманцев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Обсяг повернутої валютної виручки за 11-міс. 2024 року зріс на 21% - НБУ
|Україна розраховує отримати близько $8,5 млрд міжнародної допомоги - голова НБУ
|Понад 30 тис. українців у 2024 р. пройшли навчання в ЦПТО для опанування нової професії - заступник міністра економіки
|Ціни на нафту тримаються на рівні закриття попередньої сесії, Brent - $73,6 за барель
|НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% усупереч очікуванням ринку про збереження її на рівні 13%
|Норвегія відкриє у Києві офіс для підтримки норвезьких компаній, що заходять в Україну
|Частину «сірих схем» в економіці вдалося скоротити: Автори дослідження спростували висновки журналістів
Бізнес
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років
|OpenAI запускає підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць з новою просунутою моделлю o1
|Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів
|Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт