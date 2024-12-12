Ціни на нафту тримаються на рівні закриття попередньої сесії, Brent - $73,6 за барель

Ціни на нафту коливаються поблизу рівня закриття попередньої сесії під час торгів у четвер.

Ринок оцінює нові прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), а також сигнали можливого посилення санкцій щодо експорту російської та іранської нафти.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET становить $73,57 за барель, що на $0,05 (0,07%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,12 (0,17%), до $70,41 за барель.

МЕА, яке опублікувало в четвер щомісячний прогноз щодо ринку, знизило оцінку зростання попиту на нафту в 2024 році на 78 тис. барелів на добу (б/д) - до 0,84 млн б/д на добу і підвищило прогноз на 2025 рік на 90 тис. б/д - до 1,1 млн б/д.

Днем раніше ОПЕК погіршила прогнози попиту як на 2024, так і на 2025 рр.

Повідомлення ЗМІ про те, що адміністрація президента США Джо Байдена обмірковує більш жорсткі санкції щодо експорту російської нафти, надають підтримку нафтовому ринку в останні два дні.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в інтерв'ю Bloomberg TV, що достатня пропозиція на нафтовому ринку наразі, а також ослаблення глобального попиту »створюють можливості для вжиття подальших заходів" щодо російського нафтового сектора.

Тим часом, майбутній радник з нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа - Майк Уолтц, який виступив на Fox News, заявив, що Вашингтон повернеться до кампанії максимального тиску на Іран.

