ОПЕК знову знижує прогнози зростання попиту на нафту на 2024 і 2025 роки

11 грудня ОПЕК знизила свої прогнози щодо зростання світового попиту на нафту у 2024 і 2025 роках у п'ятому поспіль скороченні, повідомляє Reuters із посиланням на дані щомісячного звіту організації.

Слабший прогноз підкреслює виклик, який стоїть перед організацією країн-експортерів нафти і її союзниками, такими, як росія.

Раніше цього місяця ОПЕК+ відклала свій план зі збільшення видобутку до квітня 2025 року на тлі падіння цін.

В ОПЕК заявили, що тепер очікують, що глобальний попит на нафту 2024 року зросте на 1,61 млн барелів на день (б/д), що нижче від прогнозу у 1,82 млн б/д минулого місяця.

Картель залишав незмінним прогноз на 2024 рік до серпня, який уперше було озвучено у липні 2023 року.

Організація знизила прогноз зростання світового попиту на нафту на 2025 рік до 1,45 млн б/д з 1,54 млн б/д.

