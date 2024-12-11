ОПЕК+ у листопаді видобула на 222 тис. б/д нижче за план

Країни-учасниці угоди ОПЕК+ у листопаді добули 35,23 млн барелів нафти на добу, тоді як план, що враховує квоти, добровільні скорочення і компенсації раніше недоскорочених обсягів, на листопад передбачав видобуток 35,45 млн б/д, тобто видобуток виявився на 222 тис. б/д нижчим за план.

Згідно з щомісячним звітом ОПЕК, країни ОПЕК, які беруть участь в угоді, знизили видобуток у листопаді на 55 тис. б/д - до 21,22 млн б/д, але це виявилося вищим за план на 86 тис. б/д. Країни з числа не-ОПЕК збільшили видобуток на 219 тис. б/д - до 14 млн б/д, але були нижчими за план на 308 тис. б/д.

Тим часом країни, які раніше допускали перевищення видобутку понад зобов'язання, знову їх порушили. Так, Ірак, хоч і знизив виробництво на 45 тис. б/д - до 4,04 млн б/д, але видобував вище плану на 143 тис. б/д. Казахстан збільшив видобуток на 202 тис. б/д (після виходу Кашагана з ремонту - ІФ) - до 1,5 млн б/д, але був вищим за план на 62 тис. б/д.

Росія в листопаді знизила видобуток нафти на 7 тис. б/д - до 8,99 млн б/д, але була вищою за план на 46 тис. б/д.

На додаток до квот для всіх країн-учасниць з минулого року вісім членів ОПЕК+ добровільно скорочують свій видобуток - це відбувається двома "траншами".

Одне зі скорочень, на 2,2 млн б/д, мало поступово згортатися з 1 жовтня (на 180-200 тис. б/д на місяць), але на початку вересня було вирішено відкласти цей крок ще на два місяці, а потім ще на місяць.

Крім того, для країн, які допускали перевищення рівнів видобутку понад домовленості (Ірак, Казахстан і Росія), діє графік компенсацій цих недоскорочених обсягів. Росія мала додатково знизити видобуток у листопаді на 30 тис. б/д, Ірак - на 100 тис. б/д, Казахстан - на 32 тис. б/д.

Загалом зафіксований "борг" за підсумками 7 місяців у Іраку становить 1,44 млн б/д, у Казахстану - майже 700 тис. б/д, у Росії - за пів року 480 тис. б/д. Але всі країни продовжували перевищувати заявлені рівні nf обіцяли їх компенсувати в майбутньому - нових графіків наразі не надано.