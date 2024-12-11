Фінансові новини
- |
- 11.12.24
- |
- 19:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОПЕК+ у листопаді видобула на 222 тис. б/д нижче за план
17:57 11.12.2024 |
Країни-учасниці угоди ОПЕК+ у листопаді добули 35,23 млн барелів нафти на добу, тоді як план, що враховує квоти, добровільні скорочення і компенсації раніше недоскорочених обсягів, на листопад передбачав видобуток 35,45 млн б/д, тобто видобуток виявився на 222 тис. б/д нижчим за план.
Згідно з щомісячним звітом ОПЕК, країни ОПЕК, які беруть участь в угоді, знизили видобуток у листопаді на 55 тис. б/д - до 21,22 млн б/д, але це виявилося вищим за план на 86 тис. б/д. Країни з числа не-ОПЕК збільшили видобуток на 219 тис. б/д - до 14 млн б/д, але були нижчими за план на 308 тис. б/д.
Тим часом країни, які раніше допускали перевищення видобутку понад зобов'язання, знову їх порушили. Так, Ірак, хоч і знизив виробництво на 45 тис. б/д - до 4,04 млн б/д, але видобував вище плану на 143 тис. б/д. Казахстан збільшив видобуток на 202 тис. б/д (після виходу Кашагана з ремонту - ІФ) - до 1,5 млн б/д, але був вищим за план на 62 тис. б/д.
Росія в листопаді знизила видобуток нафти на 7 тис. б/д - до 8,99 млн б/д, але була вищою за план на 46 тис. б/д.
На додаток до квот для всіх країн-учасниць з минулого року вісім членів ОПЕК+ добровільно скорочують свій видобуток - це відбувається двома "траншами".
Одне зі скорочень, на 2,2 млн б/д, мало поступово згортатися з 1 жовтня (на 180-200 тис. б/д на місяць), але на початку вересня було вирішено відкласти цей крок ще на два місяці, а потім ще на місяць.
Крім того, для країн, які допускали перевищення рівнів видобутку понад домовленості (Ірак, Казахстан і Росія), діє графік компенсацій цих недоскорочених обсягів. Росія мала додатково знизити видобуток у листопаді на 30 тис. б/д, Ірак - на 100 тис. б/д, Казахстан - на 32 тис. б/д.
Загалом зафіксований "борг" за підсумками 7 місяців у Іраку становить 1,44 млн б/д, у Казахстану - майже 700 тис. б/д, у Росії - за пів року 480 тис. б/д. Але всі країни продовжували перевищувати заявлені рівні nf обіцяли їх компенсувати в майбутньому - нових графіків наразі не надано.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості
|Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів
|Washington Post дізналася, як Україна допомогла сирійським повстанцям повалити Асада
|ЗМІ: Макрон починає радитися з Польщею щодо потенційної миротворчої місії в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|ОПЕК знову знижує прогнози зростання попиту на нафту на 2024 і 2025 роки
|ОПЕК+ у листопаді видобула на 222 тис. б/д нижче за план
|У четвер відключення світла діятимуть із 07:00 до 22:00 для однієї та двох черг, – «Укренерго»
|Більшість приватних виробників озброєння не отримали держконтрактів на 2025 рік
|Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити понад 53 мільярди гривень
|У Мінфіні запевняють, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік
Бізнес
|Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів
|Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт
|Австралійська біотехнологічна компанія оголосила про новий препарат для лікування деменції
|Mercedes-Benz запускає метод фарбування автомобілів PixelPaint - аналог струменевого друку для індивідуальних замовлень
|OpenAI уклала угоду з оборонним стартапом Anduril Industries для розробки штучного інтелекту для Пентагону
|Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км