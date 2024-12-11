Нафта прискорила зростання, Brent вище $72,8 за барель

Підйом цін на нафту посилився вдень у середу в очікуванні даних про запаси палива та інфляцію в США.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET дорожчають на $0,65 (0,9%) і торгуються на рівні $72,84 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі підвищилися в ціні до цього часу на $0,66 (0,96%), до $69,25 за барель.

Головною подією середи для світових ринків є публікація листопадового звіту про динаміку споживчих цін у США, запланована на 15:30 EET. Аналітики очікують прискорення інфляції в країні минулого місяця до 2,7% у річному вираженні з 2,6% у жовтні. Дані щодо інфляції уважно оцінюватиме Федеральна резервна система (ФРС) під час ухвалення рішення щодо базової процентної ставки наступного тижня.

Також учасники ринку оцінюють повідомлення ЗМІ про те, що адміністрація президента США Джо Байдена обмірковує більш жорсткі санкції щодо експорту російської нафти.

Тим часом Міненерго США зберегло прогноз світового попиту на нафту та інші рідкі вуглеводні (РРВ) у 2024 році в обсязі 103,03 млн барелів на добу. Прогноз зростання світового споживання за підсумками поточного року становить 890 тис. б/д.

Прогноз попиту на РВ у 2025 році також майже не змінився і становить 104,32 млн б/д проти 104,35 млн б/д у попередньому звіті. Таким чином, EIA наступного року очікує зростання нафтового попиту на 1,29 млн б/д.

"Прогноз багатьох здивував тим, що він передбачає, по суті, збалансований ринок нафти у 2025 році, тоді як дехто прогнозує доволі суттєвий надлишок пропозиції", - зазначив Джованні Стауново з UBS.

Тим часом дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів у країні за тиждень на 499 тис. барелів, тоді як ринок очікував зниження показника на 1,3 млн барелів, повідомляє Trading Economics.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані міністерства енергетики будуть оприлюднені о 17:30 к ч. у середу.