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Нафта зростає на сподіваннях на попит через «м'якшу» монетарну політику Китаю
08:10 11.12.2024 |
Ціни на нафту зросли в середу, оскільки учасники ринку очікують зростання попиту в найбільшому в світі імпортері нафти після того, як Пекін оголосив про пом'якшення грошово-кредитної політики для стимулювання економічного зростання в Китаї.
О 06:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, або на 0,5%, до 72,55 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 36 центів, або на 0,5%, до 68,95 доларів за барель.
Китай заявив в понеділок, що прийме «відповідну м'яку» грошово-кредитну політику в 2025 році, оскільки Пекін намагається стимулювати свою економіку за допомогою першого пом'якшення своєї позиції за останні 14 років.
«Ціни на нафту змогли знайти точку опори останнім часом, оскільки більш сильні політичні сигнали від китайської влади знову відродили надії на більш сильні заходи стимулювання в 2025 році», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
«Але зростання цін все ще дещо стримується, оскільки учасники ринку все ще хочуть бачити більше конкретних деталей, окрім типових позитивних повідомлень», - сказав Єп.
Китайський імпорт нафти в листопаді вперше за сім місяців виріс в річному обчисленні, збільшившись більш ніж на 14% в порівнянні з минулим роком.
Однак, за словами Мукеша Сахдева, керівника відділу нафтового аналізу Rystad Energy, зміни в політиці Китаю, можливо, не зможуть протистояти будь-яким наслідкам від деяких торгових заходів, запропонованих новообраним президентом Дональдом Трампом.
«Це (зміни в політиці Китаю) в кращому випадку може лише допомогти запобігти подальшому падінню», - сказав він.
У США запаси сирої нафти і палива зросли минулого тижня, повідомили у вівторок джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (American Petroleum Institute).
За тиждень, що закінчився 6 грудня, запаси сирої нафти зросли на 499 000 барелів, повідомили джерела на умовах анонімності. Запаси бензину зросли на 2,85 млн барелів, а запаси дистилятів - на 2,45 млн барелів.
Офіційні дані про запаси нафти від Управління енергетичної інформації США будуть опубліковані в середу о 10:30 ранку за східним часом (15:30 за Гринвічем). Аналітики, опитані агентством Reuters, очікують зниження запасів нафти на 900 000 барелів, а бензину - на 1,7 мільйона барелів.
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