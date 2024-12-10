Ціни на нафту опускаються, Brent торгується нижче $71,8 за барель

Ціни на нафту опускаються у вівторок, трейдери очікують нових сигналів щодо балансу попиту і пропозиції на ринку.

Цього тижня щомісячні доповіді щодо нафтового ринку оприлюднять ОПЕК і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $71,75 за барель, що на $0,39 (0,54%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,41 (0,6%), до $67,96 за барель.

Стримувальним фактором для цін на нафту у вівторок стали дані про динаміку зовнішньої торгівлі Китаю, що виявилися слабшими за прогнози. Обсяг експорту з Китаю в листопаді збільшився на 6,7% у річному вираженні, імпорту - знизився на 3,9%. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували збільшення експорту на 8,5%, імпорту - на 0,3%.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході. У Сирії минулими вихідними збройна опозиція оголосила, що захопила Дамаск і займається формуванням перехідних органів влади. Президент Сирії Башар Асад прийняв рішення залишити свою посаду і покинув країну після переговорів з опозиціонерами.

"Зростання напруженості на Близькому Сході через події в Сирії додає невелику премію за геополітичний ризик до цін на нафту", - зазначають експерти ANZ Research, думку яких наводить The Wall Street Journal.