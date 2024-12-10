Ціни на нафту знижуються, але політика Китаю стримує втрати

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки занепокоєння щодо наслідків повалення президента Сирії Башара Асада зменшилося, але ринок знайшов підтримку в обіцянці Китаю посилити політику стимулювання, що може підвищити попит на нафту з боку найбільшого світового покупця нафти.

О 06:58 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 32 центи, або близько 0,4%, до 71,82 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизились на 37 центів, або на 0,5%, до 68 доларів. У понеділок обидва бенчмарка виросли більш ніж на 1%.

«Напруженість на Близькому Сході здається стриманою, що змусило учасників ринку встановити ціну за потенційно низькі ризики більш широкого регіонального розповсюдження, яке моголо б призвести до значних перебоїв у постачанні нафти», - сказав ринковий стратег ІГ Єп Джун Ронг (Yeap Jun Rong).

Сирійські повстанці працюють над формуванням уряду, відновленням порядку після повалення Асада, а банки і нафтовий сектор країни мають відновити роботу у вівторок.

Хоча сама Сирія не є великим виробником нафти, вона має стратегічне розташування і міцні зв'язки з Росією та Іраном, а зміна режиму може призвести до регіональної нестабільності.

Передача влади відбулася після 13 років громадянської війни і поклала край більш ніж 50-річному жорстокому правлінню сім'ї Асадів.

Ринок також зосереджений на ймовірності зниження ставки Федеральною резервною системою США наступного тижня, що може стимулювати попит на нафту в найбільшій економіці світу.

Очікується, що за підсумками засідання 17-18 грудня ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів, але трейдери чекають, чи зможуть дані по інфляції цього тижня зруйнувати цей прогноз.

«Цього року ринки нафти залежали більше від попиту, ніж від пропозиції, і в результаті інвестори не поспішають займати спекулятивні позиції в нафті напередодні ключових політичних рішень ФРС», - сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).

Падіння цін на нафту було викликане позитивними очікуваннями щодо економіки Китаю після повідомлень про те, що Китай прийме «достатньо м'яку» монетарну політику в наступному році - перше пом'якшення своєї позиції за останні 14 років, щоб стимулювати економічне зростання в найбільшому світовому імпортері нафти.

Хоча ринок покладає великі надії на агресивну політику стимулювання, зростання цін на нафту може бути обмеженим, поки не буде більшої ясності щодо того, який вплив матимуть заходи Пекіна на перспективи попиту на сиру нафту в країні, зазначає Йєп з IG's.

Позитивним знаком є те, що імпорт сирої нафти в Китай підскочив в листопаді в порівнянні з попереднім роком, що стало першим річним зростанням за сім місяців, як показали дані у вівторок, оскільки більш низькі ціни на близькосхідні поставки і накопичення попиту стимулювали покупки.