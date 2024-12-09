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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають більш ніж на 1%, Brent наближається до $72 за барель

 

Нафта прискорила зростання вдень у понеділок на тлі сигналів про пом'якшення грошово-кредитної політики в Китаї та збереження високої геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 15:05 EET становить $71,96 за барель, що на $0,84 (1,18%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,84 (1,25%), до $68,03 за барель.

Китай планує пом'якшити грошово-кредитну політику і збільшити бюджетні витрати наступного року, йдеться в повідомленні за підсумками засідання Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, яке відбулося в понеділок і яке опубліковано агентством "Сіньхуа".

"Країна має енергійно нарощувати споживання, підвищувати ефективність інвестицій і розширювати внутрішній попит за всіма напрямами", - йдеться в документі.

Керівництво країни також пообіцяло стабілізувати ринки нерухомості та акцій.

Уповільнення зростання економіки Китаю, найбільшого імпортера палива у світі, могло стати одним із факторів, що вплинули на рішення ОПЕК+ продовжити терміни дії обмежень на видобуток нафти до квітня.

Аналітики HSBC прогнозують, що профіцит нафти на ринку наступного року становитиме 200 тис. б/д проти 500 тис. б/д, яких очікували раніше, і підтверджують прогноз середньої ціни на Brent у 2025 році на рівні $70 за барель.

Тим часом аналітики Bank of America вважають, що надлишок нафти на світовому ринку опустить середню ціну на нафту марки Brent до $65 за барель наступного року.

"Зростання попиту сповільнилося цьогоріч і залишатиметься млявим у 2025 році", - зазначають експерти банку, прогнозуючи, що 2025 року попит на нафту збільшиться на 1 млн б/д, а 2026 року - на 1,1 млн б/д.

Інвестори також стежать за політичними подіями на Близькому Сході. На минулих вихідних озброєна сирійська опозиція оголосила, що захопила Дамаск і займається формуванням перехідних органів влади. Президент Сирії Башар Асад ухвалив рішення залишити посаду і покинув країну після переговорів з опозиціонерами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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