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АНАЛІТИКА

ОАЕ почнуть збільшувати видобуток нафти на 300 тис. б/д з квітня

 

Об'єднані Арабські Емірати розпочнуть заплановане збільшення видобутку нафти на 300 тис. барелів на добу (б/д) з квітня 2025 року. Закінчити збільшення планується до кінця вересня 2026 року, йдеться у комюніке ОПЕК+.

Країни ОПЕК також домовилися продовжити рівень загального видобутку нафти для учасників організації до кінця 2026 року. Згідно з квотою, росія продовжить видобувати по 9,95 млн б/д без урахування додаткових коригувань виробництва.

Нагадаємо, ОПЕК продовжить добровільні скорочення видобутку нафти на 1,65 млн б/д аж до жовтня 2026 року. До кінця першого кварталу 2025 року буде продовжено скорочення на 2,2 млн б/д, які мали зберігатися до кінця 2024 року.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: ОАЕ
 

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