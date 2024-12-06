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ОАЕ почнуть збільшувати видобуток нафти на 300 тис. б/д з квітня
17:32 06.12.2024 |
Об'єднані Арабські Емірати розпочнуть заплановане збільшення видобутку нафти на 300 тис. барелів на добу (б/д) з квітня 2025 року. Закінчити збільшення планується до кінця вересня 2026 року, йдеться у комюніке ОПЕК+.
Країни ОПЕК також домовилися продовжити рівень загального видобутку нафти для учасників організації до кінця 2026 року. Згідно з квотою, росія продовжить видобувати по 9,95 млн б/д без урахування додаткових коригувань виробництва.
Нагадаємо, ОПЕК продовжить добровільні скорочення видобутку нафти на 1,65 млн б/д аж до жовтня 2026 року. До кінця першого кварталу 2025 року буде продовжено скорочення на 2,2 млн б/д, які мали зберігатися до кінця 2024 року.
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