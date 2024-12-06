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АНАЛІТИКА

Нафта надалі дешевшає, Brent на рівні $71,48 за барель

 

Ціни на нафту знижуються вдень у п'ятницю, інвестори продовжують оцінювати підсумки засідання ОПЕК+, що завершилося напередодні.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:40 за к.ч. дешевшають на $0,61 (0,85%) і торгуються на рівні $71,48 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі знизилися в ціні до цього часу на $0,59 (0,86%), до $67,71 за барель.

ОПЕК+ у четвер повідомила про продовження дійсних на 2025 рік квот ще й на 2026 рік. Водночас збільшення квоти ОАЕ на 300 тис. барелів на добу, яке мало відбутися з січня до вересня 2025 року, тепер здійснюватиметься з квітня 2025 року до вересня 2026 року.

Крім того, вісім країн-добровольців, включно з Саудівською Аравією і Росією, ухвалили рішення продовжити свої обмеження з видобутку, які діють додатково до квот, на 1,65 млн б/д - до кінця 2026 року, а обмеження на 2,2 млн б/д продовжити на весь перший квартал 2025 року, а потім поступово скасовувати їх до вересня 2026 року.

"Ми сумніваємося, що ситуація для нафтовидобувних держав покращиться наступного року настільки, щоб вони змогли відновити постачання нафти на ринок, - зазначив Норберт Рюкер з Julius Baer. - Зростання пропозиції в Північній і Південній Америці більш ніж компенсує слабкі темпи зростання світового попиту".

Тим часом аналітики Morgan Stanley вважають, що ОПЕК+ дала "чіткий сигнал" про готовність домогтися балансу на ринку. Вони підвищили прогноз цін на нафту марки Brent на третій і четвертий квартали наступного року до $70 за барель з очікуваних раніше $68 і $66 за барель.

"Ми все ще прогнозуємо надлишок палива наступного року, але він буде меншим, ніж очікувалося раніше", - написали вони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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