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Ціни на нафту знижуються, оскільки продовження скорочення пропозиції ОПЕК+ підкреслює слабкий попит
08:30 06.12.2024 |
Ціни на нафту знизилися в п'ятницю на тлі слабкого попиту, після того, як група ОПЕК+ відклала заплановане збільшення пропозиції і продовжила глибоке скорочення видобутку до кінця 2026 року.
О 05:36 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 6 центів, або на 0,1%, до 72,03 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 1 цент до 68,29 долара за барель.
За тиждень Brent впала більш ніж на 1%, в той час як WTI утримала незначний приріст в 0,1%.
Організація країн-експортерів нафти та її союзники в четвер відклали початок збільшення видобутку нафти на три місяці (до квітня) і продовжили повне згортання скорочень до кінця 2026 року.
Група, відома як ОПЕК+ і відповідальна за близько половини світового видобутку нафти, планувала почати згортання скорочень з жовтня 2024 року, але уповільнення світового попиту - особливо в Китаї - і зростання видобутку в інших країнах змусило її кілька разів відкладати цей план.
«Якщо не брати до уваги несподіване зменшення запасів нафти в США минулого тижня і продовження планів ОПЕК+ щодо нарощування видобутку до вересня 2026 року, ціни на нафту ще більше знизилися на тлі зростаючого занепокоєння щодо скорочення світового попиту і надлишку пропозиції на ринках», - зазначила Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.
«Зі зростанням занепокоєння щодо світового попиту на нафту в 2025 році, навіть пом'якшення долара США за останні кілька сесій, схоже, не виправило ситуацію з цінами на нафту», - сказала вона.
Останнє продовження означає, що видобуток ОПЕК+ буде нижчим за попередні прогнози великих банків, що може надати певну підтримку ринку в майбутньому, вважають аналітики консалтингової компанії FGE, що спеціалізується на питаннях енергетики.
Однак побоювання, що пропозиція все ще перевищуватиме попит навіть у наступному році, продовжують тиснути на ціни.
Аналітики Macquarie змоделювали видобуток нафти в Саудівській Аравії на рівні 9 млн барелів на добу в 2025 році, але очікують, що навіть при такій дисципліні поставок ринок буде надлишковим більш ніж на 1 млн барелів на добу.
«Заглядаючи в наступний рік, ми прогнозуємо значний профіцит, оскільки очікується, що зростання пропозиції з країн, що не входять в ОПЕК, буде відповідати зростанню попиту, що не відповідає тренду, знижуючи попит на пропозицію з боку ОПЕК і обмежуючи необхідність для ОПЕК+ скасувати добровільне скорочення», - йдеться в клієнтській записці компанії.
Ринки також очікують на звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, який вийде пізніше в п'ятницю, щоб побачити, чи підтримає він очікування зниження ставки на наступному засіданні Федеральної резервної системи США.
Ринок оцінює ймовірність того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів на засіданні 17-18 грудня, в 72%, в порівнянні з 66,5% тиждень тому, показав інструмент CME FedWatch.
Ясність щодо зниження ставки на наступному засіданні ФРС може вплинути на прогнози попиту на нафту в 2025 році, вважає Сачдева з Phillip Nova.
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