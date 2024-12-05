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АНАЛІТИКА

ОПЕК+ втретє поспіль відкладає підвищення видобутку нафти

 

Об'єднання нафтовидобувних країн ОПЕК+ відклало збільшення видобутку нафти ще на три місяці, йдеться на сайті картелю. Вони переносять його уже третій раз, щоб не допустити надмірного, на їхню думку, зниження цін та не створити надлишку на ринку.

Вісім учасників групи, яких очолюють Саудівська Аравія і Росія, раніше збиралися наростити видобуток з січня, почавши з додаткових 180 000 барелів на добу.

Тепер збільшення відтерміновується на квітень.

Суть добровільного обмеження видобутку полягає в тому, що країни-члени ОПЕК+ раніше погодилися штучно скорочувати обсяги нафтовидобутку (в цьому випадку - на 2,2 млн барелів на добу), щоб підтримувати стабільні ціни на світовому нафтовому ринку.

Термін його дії мав закінчитися з жовтня 2024 року, але його постійно продовжують через падіння цін на нафту у зв'язку зі слабким попитом з боку Китаю і зростанням видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК (США, Бразилія, Канада).

ОПЕК+ втретє поспіль відкладає підвищення видобутку нафти

 

Ще одне скорочення на 1,65 млн барелів на добу, про яке сторони домовилися на початку 2023 року, продовжується до кінця грудня 2026 року.


 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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