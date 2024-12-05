Нафта перейшла до зростання, Brent торгується на рівні $72,78 за барель

Ціни на нафту еталонних марок почали зростати вдень у четвер в очікуванні результатів зустрічі ОПЕК+.

Котирування лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:30 EET підвищилися на $0,47 (0,65%), до $72,7899 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,44 (0,64%), до $68,98 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,8%, WTI - на 2%.

Міністри ОПЕК+ на засіданні, що розпочалося в четвер, можуть обговорити продовження квот, які вже зафіксовано на 2025 рік, ще й на 2026 рік, сказали джерела, ознайомлені з ситуацією.

Обмеження восьми країн-добровольців на 2,2 млн барелів на добу, які мали поступово знятися з січня 2025 року, імовірно, буде залишено в силі ще на деякий час. Джерела Bloomberg повідомляють, що питання про відкладення нарощування видобутку принципово узгоджено, але тривалість ще обговорюється.

«Я очікую продовження на три місяці, - сказав старший віцепрезидент консалтингової компанії Rystad Energy Хорхе Леон. - Потім у березні вони подивляться й оцінять, що Трамп може зробити щодо Ірану та Венесуели".

Тим часом напередодні Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 5,07 млн барелів. Запаси бензину зросли на 2,36 млн барелів, дистилятів - на 3,38 млн барелів.

Аналітики очікували зниження запасів нафти на 1,41 млн барелів, зменшення запасів бензину на 1,04 млн барелів і скорочення запасів дистилятів на 424 тис. барелів.