Нафта трохи зміцнилась напередодні рішення ОПЕК+ щодо поставок

Ціни на нафту в четвер переважно стабільні напередодні зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться сьогодні, оскільки інвестори очікують на подальші дії групи виробників щодо скорочення поставок, а також стежать за геополітичною напруженістю на Близькому Сході.

О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів, або на 0,08%, до 72,37 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на нафту в США коштували 68,61 доларів за барель, що на 7 центів, або на 0,10%, вище.

Обидва бенчмарки впали майже на 2% в середу. Один банк продав великий обсяг ф'ючерсних контрактів на американську нафту на початку торгів у середу, повідомила людина, яка безпосередньо знайома з цим питанням, що призвело до падіння цін.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники в ОПЕК+, ймовірно, продовжать свій останній раунд скорочення видобутку нафти щонайменше на три місяці з січня, коли вони зберуться в режимі онлайн в четвер об 11:00 за Гринвічем, щоб надати додаткову підтримку нафтовому ринку. Про це Reuters повідомили джерела в ОПЕК+.

ОПЕК+ планує поступово припинити скорочення поставок наступного року.

«Учасники ринку уважно стежать за тим, чи зосередиться ОПЕК+ на підтримці цін шляхом продовження скорочення видобутку, чи вирішить захистити свою частку на світовому ринку сирої нафти, пом'якшивши ці скорочення», - сказав Сатору Йошида, сировинний аналітик Rakuten Securities.

«Рішення ОПЕК+ може викликати короткострокову реакцію, але до кінця року ринок нафти, швидше за все, зросте на очікуваннях відновлення економіки США за адміністрації Трампа і напруженості на Близькому Сході», - сказав він.

Наразі невизначеність утримує ціни від відновлення.

«В очікуванні рішення ОПЕК+ щодо видобутку може відбутися деяке зниження ризиків, оскільки деякі інвестори розраховують на сценарій, що ОПЕК+ може розчарувати», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Я думаю, що стало дещо зрозуміло, що руки ОПЕК+ зв'язані, і з потенційним збільшенням видобутку нафти адміністрацією Трампа у 2025 році, їхня мета підтримати ціни може бути більш складною», - додав Єп.

Минулого тижня певну підтримку цінам також надало більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США.

Минулого тижня запаси нафти в США впали більше, ніж очікувалося, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA). Запаси бензину і дистилятів за тиждень зросли більше, ніж очікувалося.

На Близькому Сході Ізраїль значно послабив військову міць ліванської Хезболли, але підтримуване Іраном угруповання, ймовірно, спробує відновити свої запаси і сили і становитиме довгострокову загрозу для США і їхніх регіональних союзників, повідомили Reuters чотири джерела, ознайомлені з останніми даними американської розвідки.

У вівторок Ізраїль заявив, що повернеться до війни з «Хезболлою», якщо їхнє перемир'я зірветься, і що його атаки будуть спрямовані вглиб Лівану і будуть націлені на саму державу.

Тим часом посол Дональда Трампа на Близькому Сході відвідав Катар та Ізраїль, щоб розпочати дипломатичні зусилля новообраного президента США, спрямовані на досягнення угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до того, як він вступить на посаду 20 січня, повідомило агентству Reuters джерело, поінформоване про перебіг переговорів.