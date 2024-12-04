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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує зростати напередодні зустрічі ОПЕК+, Brent на рівні $74 за барель

 

Підйом цін на нафту трохи прискорився вдень у середу, трейдери сподіваються на продовження обмежень на поставки з боку ОПЕК+.

Котирування лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:06 EET підвищилися на $0,37 (0,5%), до $73,99 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,28 (0,4%), до $70,22 за барель.

Зустріч міністрів ОПЕК+ відбудеться 5 грудня в онлайн-форматі. Ринок оцінює ймовірність відсутності змін у планах групи нафтовидобувних держав за підсумками зустрічі в 58%, водночас шанси на продовження чинних обмежень на видобуток нафти оцінюють у 36%, за даними OPEC Watch Tool від CME.

Тим часом Мінфін США у вівторок повідомив про внесення 35 юридичних осіб і суден, пов'язаних із перевезенням іранської нафти, до санкційних списків. Під обмеження підпали судна під прапорами різних країн, що перевозять нафту, зокрема, самого Ірану, Гондурасу, Белізу і Панами. До санкційних списків внесено компанії з ОАЕ, Панами, Індії, КНР і низки інших країн.

Нові заходи щодо Ірану "укупі з імовірністю чергового перенесення термінів початку збільшення видобутку ОПЕК+ підтверджують нашу думку про те, що знижувальні ризики для цін на нафту залишаться обмеженими в короткостроковій перспективі", написав аналітик SEB AB Оле Хвальбе.

Тим часом дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів у країні за тиждень на 1,23 млн барелів, тоді як ринок очікував зниження показника на 2,1 млн барелів, повідомляє Trading Economics.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані міністерства енергетики будуть оприлюднені о 17:30 к. ч. у середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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