Ціни на нафту зростають на тлі геополітичної напруженості та планів ОПЕК+ щодо постачання

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки учасники ринку зважували геополітичну напруженість і перспективи ОПЕК+ продовжити скорочення поставок на тлі слабшого попиту.

О 06:40 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, або на 0,2%, до 73,78 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 14 центів, або на 0,2%, до 70,08 долара.

У вівторок Brent продемонструвала найбільший приріст за два тижні, піднявшись на 2,5%.

За словами Пріянки Сачдеви, старшого ринкового аналітика Phillip Nova, хитке перемир'я між Ізраїлем і Хезболлою, обмежене оголошення Південною Кореєю воєнного стану і наступ повстанців у Сирії, що загрожує залученням сил з кількох нафтовидобувних країн, - все це надало підтримку цінам на нафту.

Однак нафтові ринки в значній мірі дисконтують надлишкову пропозицію 2025 року на тлі кволих сигналів попиту з боку США і Китаю, двох найбільших світових економік, додала вона.

«Більш слабкі сигнали попиту з боку континентального Китаю викликають занепокоєння з приводу попиту на нафтовому ринку ... Найбільший у світі імпортер сирої нафти може зіткнутися з труднощами у збереженні своєї значної частки світового попиту до 2025 року».

Тим часом в США запаси сирої нафти минулого тижня зросли на 1,2 млн барелів, повідомляють джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти.

Запаси бензину також зросли на 4,6 млн барелів, навіть незважаючи на те, що тиждень припав на День подяки, коли попит зазвичай зростає, оскільки сім'ї подорожують автомобілями на святкові зустрічі.

Офіційні дані про запаси нафти від Управління енергетичної інформації США будуть опубліковані в середу о 10:30 ранку за східним часом (15:30 за Гринвічем). Аналітики, опитані агентством Reuters, очікують зниження запасів нафти на 700 000 барелів, а бензину - на 639 000 барелів.

Підтримуючи ціни, Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників (ОПЕК+), ймовірно, продовжить скорочення видобутку до кінця першого кварталу наступного року, коли її члени зустрінуться в четвер, повідомили Reuters джерела в галузі. ОПЕК+ прагне поступово припинити скорочення поставок до кінця наступного року.

«Основна проблема, з якою стикається будь-яке відновлення поставок ОПЕК+, полягає в тому, що зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК, у 2025 році, як очікується, затьмарить зростання світового попиту на нафту», - зазначає аналітик Австралійського банку Співдружності Вівек Дхар (Vivek Dhar).

«Міжнародне енергетичне агентство очікує, що зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК, на чолі з США, Канадою, Гайаною і Бразилією, збільшить пропозицію на 1,5 мільйона барелів на добу (б/д) в наступному році. Очікується, що світовий попит на нафту зросте лише на 1 млн барелів на добу, оскільки попит на нафту в Китаї, як очікується, залишиться низьким».

На Близькому Сході Ізраїль заявив у вівторок, що повернеться до війни з Хезболлою, якщо перемир'я зірветься, і його атаки будуть спрямовані вглиб Лівану і будуть націлені на саму державу. Ця заява пролунала після найсмертоноснішого дня після того, як Ізраїль і Хезболла домовилися про припинення вогню минулого тижня.

У сусідній Сирії повстанці, що наступають проти урядових військ, у вівторок впритул наблизилися до головного міста Хама, повідомили повстанці і військовий спостерігач, після несподіваного захоплення Алеппо минулого тижня.