Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 22:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на АЗС зараз перебувають на мінімально можливому рівні - Куюн
17:32 03.12.2024 |
Через високу конкуренцію та насиченість ринку ціни на пальне наразі знаходяться на мінімально можливому рівні.
Про це в коментарі Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.
"На ринку дуже багато пального, ціни - мінімальні, які можуть бути. Тому що дуже висока конкуренція", - сказав Куюн.
Експерт зауважив, що після підвищення акцизу на пальне у вересні ціна на бензин та дизельне пальне практично не зросла через падіння закупівельної вартості. Тому після підвищення акцизів із 1 січня 2025 року ціни на заправках залежатимуть від кон'юнктури на світових ринках.
"Якщо закупівельна ціна буде падати - ми знову не відчуємо підвищення акцизу. Навіть якщо закупівельна ціна буде сталою - підвищення становитиме 1-1,5 грн на літр залежно від марки пального", - вважає Куюн.
Водночас, ціни на автогаз після підвищення акцизу зросли більше прогнозованого - на 7 грн/л. Куюн пов'язує це зі зростанням закупівельних цін.
"Поки що зберігається аномально висока ціна на автогаз. Очікуємо, що у січні вона почне знижуватися. Сьогодні 1-2 грн у ціні на колонках є зайвими", - сказав експерт.
За його словами, високі закупівельні ціни на автогаз пов'язані з виходом у ремонт кількох європейських виробників, а також із запровадженням у грудні ембарго на імпорт російського скрапленого газу. Польща, яка є найбільшим імпортером російського автогазу, зараз активно шукає альтернативних постачальників, створюючи додатковий попит.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
|Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
|Допомога адміністрації Байдена Україні дасть більше можливостей Трампу зробити задумане - Келлог
|Україна відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО – заява МЗС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Ціни на АЗС зараз перебувають на мінімально можливому рівні - Куюн
|Стало відомо хто реформуватиме українську митницю
|Наступного року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ, – Мінцифри
|Рада провалила законопроєкт про фінансову інклюзію. Він дозволяв «Укрпошті» надавати банківські послуги
|Цьогоріч металургійна галузь показує незначне зростання - експерт
|Рада ухвалила в цілому законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу щодо угод з умовними зобов'язаннями
Бізнес
|Гендиректор Intel пішов у відставку
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років