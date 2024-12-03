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АНАЛІТИКА

Ціни на АЗС зараз перебувають на мінімально можливому рівні - Куюн

 

Через високу конкуренцію та насиченість ринку ціни на пальне наразі знаходяться на мінімально можливому рівні.

Про це в коментарі Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"На ринку дуже багато пального, ціни - мінімальні, які можуть бути. Тому що дуже висока конкуренція", - сказав Куюн.

Експерт зауважив, що після підвищення акцизу на пальне у вересні ціна на бензин та дизельне пальне практично не зросла через падіння закупівельної вартості. Тому після підвищення акцизів із 1 січня 2025 року ціни на заправках залежатимуть від кон'юнктури на світових ринках.

"Якщо закупівельна ціна буде падати - ми знову не відчуємо підвищення акцизу. Навіть якщо закупівельна ціна буде сталою - підвищення становитиме 1-1,5 грн на літр залежно від марки пального", - вважає Куюн.

Водночас, ціни на автогаз після підвищення акцизу зросли більше прогнозованого - на 7 грн/л. Куюн пов'язує це зі зростанням закупівельних цін.

"Поки що зберігається аномально висока ціна на автогаз. Очікуємо, що у січні вона почне знижуватися. Сьогодні 1-2 грн у ціні на колонках є зайвими", - сказав експерт.

За його словами, високі закупівельні ціни на автогаз пов'язані з виходом у ремонт кількох європейських виробників, а також із запровадженням у грудні ембарго на імпорт російського скрапленого газу. Польща, яка є найбільшим імпортером російського автогазу, зараз активно шукає альтернативних постачальників, створюючи додатковий попит.
 

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