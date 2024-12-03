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Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $72,6 за барель
15:44 03.12.2024 |
Ціни на нафту зростають у вівторок завдяки очікуванням, що Пекін затвердить додаткові заходи стимулювання китайської економіки, а ОПЕК+ знову відкладе підвищення видобутку.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:01 EET становить $72,64 за барель, що на $0,81 (1,13%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,82 (1,2%), до $68,92 за барель.
Наступної середи керівництво Китаю планує розпочати закриту щорічну конференцію, в рамках якої буде заплановано економічні завдання і плани стимулювання економіки на 2025 рік, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ і міністерська зустріч відбудуться в найближчий четвер, 5 грудня. Ринок очікує, що ОПЕК+ відкладе збільшення виробництва нафти, заплановане на січень, у зв'язку з побоюваннями щодо скорочення глобального попиту.
"Увага трейдерів прикута до засідання ОПЕК+, що відбудеться пізніше цього тижня, - пише Рікардо Евангеліста, старший аналітик ActivTrades. - Очікується, що дію обмежень на видобуток буде продовжено до квітня".
При цьому він наголошує на нестачі підвищувальних чинників для ринку нафти крім цього продовження добровільних обмежень.
Стосовно ж знижувального тиску, то його ринок відчуває з боку млявого світового попиту, слабкості зростання економіки Китаю, а також підвищення ймовірності мирного врегулювання на Близькому Сході, пише експерт в аналітичній записці.
"У цих умовах ціни, ймовірно, коливатимуться поблизу поточних рівнів і можуть ще знизитися на тлі знижувальних прогнозів", - резюмує Євангеліста.
Згідно з даними FactSet, з початку року ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI, що найбільш активно торгуються, знизилася приблизно на 4%, Brent - на 6%.
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