Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $72,6 за барель

Ціни на нафту зростають у вівторок завдяки очікуванням, що Пекін затвердить додаткові заходи стимулювання китайської економіки, а ОПЕК+ знову відкладе підвищення видобутку.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:01 EET становить $72,64 за барель, що на $0,81 (1,13%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,82 (1,2%), до $68,92 за барель.

Наступної середи керівництво Китаю планує розпочати закриту щорічну конференцію, в рамках якої буде заплановано економічні завдання і плани стимулювання економіки на 2025 рік, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ і міністерська зустріч відбудуться в найближчий четвер, 5 грудня. Ринок очікує, що ОПЕК+ відкладе збільшення виробництва нафти, заплановане на січень, у зв'язку з побоюваннями щодо скорочення глобального попиту.

"Увага трейдерів прикута до засідання ОПЕК+, що відбудеться пізніше цього тижня, - пише Рікардо Евангеліста, старший аналітик ActivTrades. - Очікується, що дію обмежень на видобуток буде продовжено до квітня".

При цьому він наголошує на нестачі підвищувальних чинників для ринку нафти крім цього продовження добровільних обмежень.

Стосовно ж знижувального тиску, то його ринок відчуває з боку млявого світового попиту, слабкості зростання економіки Китаю, а також підвищення ймовірності мирного врегулювання на Близькому Сході, пише експерт в аналітичній записці.

"У цих умовах ціни, ймовірно, коливатимуться поблизу поточних рівнів і можуть ще знизитися на тлі знижувальних прогнозів", - резюмує Євангеліста.

Згідно з даними FactSet, з початку року ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI, що найбільш активно торгуються, знизилася приблизно на 4%, Brent - на 6%.