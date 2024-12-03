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Ціни на нафту зростають, Brent торгується на рівні $72,6 за барель
14:42 02.12.2024 |
Ціни на нафту зростають у понеділок завдяки позитивним сигналам з Китаю, а також очікуванням, що ОПЕК+ знову відкладе підвищення видобутку.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості КНР у листопаді збільшився до 50,3 пункту з 50,1 пункту місяцем раніше, повідомило Державне статистичне управління (ДСУ) країни. Таким чином, індикатор досяг максимуму за сім місяців. Значення PMI вище позначки в 50 пунктів вказує на зростання активності в промисловому секторі, нижче - на ослаблення. Індикатор перебуває вище цього рівня два місяці.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:40 EET становить $72,6 за барель, що на $0,76 (1,06%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,71 (1,04%), до $68,71 за барель.
Увагу трейдерів спрямовано на засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ і міністерську зустріч, які було перенесено з 1 на 5 грудня. Причиною було названо те, що кілька міністрів будуть присутні на саміті в Кувейті.
Ринок очікує, що ОПЕК+ відкладе збільшення виробництва нафти, заплановане на січень, у зв'язку з побоюваннями щодо скорочення глобального попиту.
"Сама по собі ОПЕК, однак, навряд чи зможе розвернути середньостроковий «ведмежий» тренд, якщо не буде поліпшення попиту", - зазначають аналітики ING, думку яких наводить The Wall Street Journal.
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