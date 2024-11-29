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Нафта перейшла до зниження, Brent торгується на рівні $72,79
15:55 29.11.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок почали знижуватися вдень у п'ятницю.
Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET торгувалися близько $72,79 за барель, що на $0,49 (0,67%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. Термін обігу січневих ф'ючерсів закінчується із закриттям ринку в п'ятницю. Контракти на лютий, що активніше торгуються, до 13:53 к.ч. втрачають у ціні $0,61 (0,84%) і коштують $72,17 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,35 (0,51%), до $68,37 за барель.
Учасники ринку очікують перенесеної на наступний тиждень зустрічі міністрів ОПЕК+. Вона відбудеться 5 грудня замість 1 грудня і пройде в онлайн-форматі.
Нафта торгується у вузькому діапазоні з середини жовтня. Підтримку котируванням надає нестійкість геополітичної ситуації на Близькому Сході, тоді як ослаблення попиту з боку Китаю, який є найбільшим імпортером нафти, чинить на них тиск. Інвестори також зважують потенційні наслідки обрання президентом США Дональда Трампа для поставок нафти з Росії та Ірану.
"Ми очікуємо, що котирування Brent опустяться нижче $70 і наблизяться до позначки $60 за барель у традиційно слабких першому і другому кварталі, - пише аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга. - Наступний рік буде слабшим за поточний, і середня ціна на нафту буде нижчою за рівень 2024 року".
Торги в п'ятницю відбуваються з низькою інтенсивністю через свята в США.
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